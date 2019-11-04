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نقيب الأطباء يطلب لقاء وزيرة الصحة بشكل عاجل لبحث منظومة التكليف الجديد

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 05:15 م
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بوابة الفجر
منى صموئيل
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أرسل نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، في طلب لقاء عاجل مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، لمناقشة النظام الجديد للتكليف.

فقد سبق وأكدت الوزيرة في أكثر من نافذة إعلامية أنها بصدد إجراء حوار والتنسيق مع نقابة الأطباء حول منظومة التكليف الجديدة المزمع تطبيقها، ولكن هذا لم يحدث، وبادرت النقابة بإرسال خطاب رسمي للوزارة بتاريخ 26 أكتوبر 2019، يطالبها بالرد على التساؤلات والاستفهامات المثارة حول النظام وكذلك عدم اتخاذ اية إجراءات تنفيذية قبل إرساله ودراسته.

من ناحية أخرى أعلنت دفعات التكليف الجديدة اعتراضها على ما يرد حول النظام من معلومات وملامح متناثرة هنا وهناك وأصدرت بيانا رسميا بهذا، لذا وفي محاولة لفتح باب النقاش والتفاهم أرسل نقيب الأطباء الى وزيرة الصحة طلب لقاء عاجل لدراسة النظام الجديد للتكليف.
نقيب الأطباء يطلب لقاء وزيرة الصحة بشكل عاجل لبحث منظومة التكليف الجديد
نقيب الأطباء يطلب لقاء وزيرة الصحة بشكل عاجل لبحث منظومة التكليف الجديد
نقيب الأطباء يطلب لقاء وزيرة الصحة بشكل عاجل لبحث منظومة التكليف الجديد
نقيب الأطباء يطلب لقاء وزيرة الصحة بشكل عاجل لبحث منظومة التكليف الجديد
نقيب الأطباء يطلب لقاء وزيرة الصحة بشكل عاجل لبحث منظومة التكليف الجديد
نقيب الأطباء يطلب لقاء وزيرة الصحة بشكل عاجل لبحث منظومة التكليف الجديد
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