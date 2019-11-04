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الإمارات تعلن عن اكتشافات جديدة للنفط والغاز

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 05:10 م
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بوابة الفجر
ترجمة: نهـا محمـد
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أعلنت دولة الإمارات، إحدى أكبر منتجي أوبك، اليوم الاثنين عن اكتشافات "مهمة" للنفط والغاز وأطلقت آلية تسعير جديدة لخام مربان الرئيسي في أبوظبي.

وقال المجلس الأعلى للبترول في الإمارات وهو أعلى هيئة لصنع القرار في الطاقة في الخليج إن الاكتشافات الجديدة شملت سبعة مليارات برميل من النفط الخام و 58 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وقالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في بيان إن ذلك رفع احتياطيات الإمارات من النفط الخام إلى 105 مليارات برميل متجاوزة جارتها الكويت لسادس أكبر مستودعات النفط في العالم

كما أعلنت أدنوك إن احتياطيات الغاز الطبيعي زادت أيضا إلى 273 تريليون قدم مكعب (7.7 مليار متر مكعب). بالإضافة إلى ذلك، اكتشفت الإمارات العربية المتحدة حوالي 160 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي غير التقليدي.

حيث تضخ الإمارات حوالي ثلاثة ملايين برميل من النفط يومياً وتنتج نحو 10.5 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي الخام، وفقاً لشركة أدنوك.

ومن جانبه، صرح سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك: "نحن مسرورون ويشرفنا تمكين دولة الإمارات من الانتقال من المركز السابع إلى سادس أكبر احتياطي للنفط والغاز في التصنيف العالمي".

 

كما منح المجلس الاعلى للبترول موافقته على إدراج النفط الخام موربان لشركة أدنوك في بورصة معترف بها دوليًا، بهدف تعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة كمزود للطاقة، لا سيما في الأسواق الآسيوية سريعة النمو.

مضيفًأ: "هذه المبادرة ستمكن عملائنا والمشاركين الآخرين في السوق من تحسين سعر مشترياتهم من مربان وإدارتها وتداولها" والتي تضخ حوالي 1.7 مليون برميل يومياً.

وفي العام الماضي، منحت أدنوك حقوق الامتياز في حقول النفط الحالية والجديدة وخصصت حوالي 132 مليار دولار للاستثمار في قطاع النفط على مدى السنوات الخمس المقبلة.

تخطط أدنوك لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى أربعة ملايين برميل يومياً في عام 2020 وإلى خمسة ملايين برميل يومياً بعد عقد من الزمن.

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الكلمات المفتاحية

النفط الغاز الإمارات اكتشاف احتياطات

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