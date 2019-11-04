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زيدان يحدد جاريث بيل ومبلغ ضخم لضم صفقة العمر

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 05:07 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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 يستعد الفريق الاول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني للتقدم بعرض مالي ضخم من أجل الحصول على خدمات نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة من أجل تدعيم الصفوف والمنافسة على جميع الألقاب الموسم المقبل .

 

وقالت شبكة " سكاي سبورتس " أن إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي ريال مدريد تنوي تقديم عرض ضخم من اجل الحصول على خدمات الدولي الانجليزي رحيم سترلينج نجم السيتزينز وسيتألف العرض مبلغ مالي ضخم بجانب خدمات الدولي الويلزي جاريث بيل الجناح الأيمن للملكي .

 

ويرغب زيدان في أن يقنع بيريز بدفع 81 مليون يورو بجانب بيل للموافقة على ضم نجم حامل لقب الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الماضي حيث يعتبر سترلينج واحد من الأولويات التي يطمح زيدان في الحصول عليها ويكثف مباحثاته وسيرسل الأسبوع المقبل بعض المبعوثين لمتابعة اللاعب عن قرب .

 

وأنهت الشبكة في تقريرها أن اللاعب يحصل على مبلع مالي ضخم في ناديه لكن رغبة زيدان في الحصول عليه ستجعل إدارة المان سيتي توقع معه عقد جديد يبلغ 520 ألف يورو كراتب أسبوعي من أجل ضمان بقاءه وعدم التفريط فيه وهو الذي ينتهي عقده في صيف العام 2023.


وفي حالة نجح زيزو في جلب سترلينج سيكون بذلك تعويضًا عن رحيل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي رحل صوب فريق نادي يوفنتوس الإيطالي في صيف العام الماضي 2018.

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الكلمات المفتاحية

سترلينج زيدان بيل

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