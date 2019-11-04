رغم وفاته.. سالا يهدد كارديف سيتي

فجر الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أكد أن نادي كارديف سيتي من الممكن أن يتم منعه من التعاقد وجلب لاعبين جدد خلال ثلاثة فترات إنتقال متتالية في حالة لم يتم دفع القسط الأول من مبلغ التعاقد مع سالا الذي توفي في حادث الطائرة الشهير .

وأكد الفيفا في حيثياته الصادرة عن الحكم الذي صدر في شهر سبتمبر الماضي والذي يهيب بنادي كارديف أن يدفع إلى إدارة نادي نانت مبلغ 6 مليون يورو ليتبقى مبلغ 9 مليون آخرين ثمن القسط الثاني المقرر أن يتم دفعه لاحقاً .

وكان النادي الويلزي قد تعاقد مع سالا في شهر يناير الماضي مقابل خمسة عشر مليون جنية إسترليني وأثناء توجه اللاعب إلى معسكر ناديه الجديد من أجل التوقيع على العقود والخضوع للكشف الطبي سقط الطائرة التي كانت يستقلها في قنال إنجلترا .

وتم إنتشال الجثة على الفور بعد أن وجدتها السلطات في مهمة بحث إستغرقت ثلاثة أسابيع كاملة ليجدوا حطام الطائرة تحت الماء وبها الارجنتيني صاحب الثمانية وعشرين عاماً.

وقالت المحكمة أنه في حالة رفض النادي الإنجليزي دفع مبلغ 6 مليون يورو للنادي الفرنسي خلال خمسة وأربعين يوماً سيتم معاقبته بالحرمان من الحصول على لاعبين خلال ثلاثة فترات إنتقالات كاملة.