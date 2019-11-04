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بمناسبة المولد النبوي.. بشرى سارة من التضامن بشأن معاشات نوفمبر

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 04:09 م
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وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
آيات عامر
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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غدًا الثلاثاء، في صرف معاشات شهر نوفمبر المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي والتي تبلغ قيمتها 6.14 مليار جنيه ويتم صرفها إلى 3.32 مليون قائم بالصرف، كما تقرر تقديم صرف المعاشات المحولة على البنوك ليصبح الخميس السابع من نوفمبر بدلًا من يوم الأحد العاشر من ذات الشهر لما يزيد عن 1.62 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.40 مليار جنيه، نظرا لتزامن موعد الصرف مع إجازة ذكرى المولد النبوى الشريف. 

وأشارت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تقديم صرف المعاشات يأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات وأسرهم ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم.

وكما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، عن انتظام عمليات صرف معاشات شهر نوفمبر ليومها الرابع على التوالي بيسر ودون شكوى، وأن اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص تجرى عمليات المتابعة بصفة مستمرة على مدار ساعات اليوم لتذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات.

وبلغ إجمالي عدد الحالات التى صرفت معاشاتها منذ بداية شهر نوفمبر الجاري حتى الساعة الثانية من مساء اليوم الاثنين 1.328 مليون حالة بقيمة إجمالية قدرها 1.785 مليار جنيه، حيث بلغ عدد حالات الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي 902 ألف حالة بقيمة إجمالية قدرها 1.053 مليار جنيه، كما بلغ عدد الحالات التي صرفت من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها عدد 426 ألف حالة بقيمة إجمالية 732 مليون جنيه.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تقرر صرف معاشات شهر نوفمبر لما يزيد عن 8.22 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 15.21 مليار جنيها، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأول من نوفمبر من ماكينات الصرف الآلية، بينما تقرر الصرف من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها بداية من يوم الأحد الثالث من نوفمبر، وذلك لما يزيد عن 3.28 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 4.67 مليار جنيها.
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