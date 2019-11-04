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تطورات جديده حول إصابة جوميز

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 04:07 م
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اصابة جوميز
اصابة جوميز
حسام مجدي
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كشف نادي إيفرتون الإنجليزي اليوم الإثنين 4 نوفمبر عن حدوث تطورات جديده في إصابة البرتغالي أندريه جوميز لاعب وسط الفريق.


إصابة جوميز خلال مواجهة توتنهام

وكان جوميز قد تعرض إلى إصابة قويه في الكاحل خلال مواجهة توتنهام وإيفرتون أمس الأحد عقب تدخل عنيف من الكوري سون هيونج مين.


وقد تم طرد سون من حكم اللقاء ولم يستطع جوميز إستكمال المباراة ليخرج محمولا ويتم نقله على الفور إلى المستشفى.


بيان من نادي إيفرتون حول إصابة جوميز

وأصدر نادي إيفرتون بيان رسمي منذ قليل يؤكد خلاله أن جوميز تم نقله إلى المستشفى أمس عقب المباراة وخضع للمزيد من الفحوصات الطبية التي أكدت أنه تعرض إلى كسر وخلع في الكاحل الأيمن.


كما أكد نادي إيفرتون أن أندريه جوميز سيخضع لعملية جراحية اليوم ولكن لم يتم تحديد فترة غيابه عن الملاعب بعد.


نتيجة مباراة توتنهام وإيفرتون

وانتهت مباراة نادي توتنهام ضد نظيره نادي إيفرتون بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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