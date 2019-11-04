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تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 04:01 م
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بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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أنهت بورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات ، حيث هبط المؤشر العام 0.32 بالمائة، وانخفض المؤشران الرئيسي والأول بنسبة 0.31 بالمائة و0.33 بالمائة على الترتيب ، وقفزت سيولة البورصة اليوم  بنسبة 59% لتصل إلى 19.44 مليون دينار مقابل 12.23 مليون دينار أمس، كما زادت أحجام التداول 13.3 بالمائة إلى 119.77 مليون سهم مقابل 105.73 مليون سهم بجلسة الأحد.

وسجلت مؤشرات 8 قطاعات تراجعاً  ببورصة الكويت اليوم وتصدر قطاع التكنولوجيا بإنخفاض نسبته 9.72 بالمائة، بينما ارتفع قطاعاً العقارات والمواد الأساسية بواقع 0.1 بالمائة للأول، و0.08 بالمائة للثاني.

وجاء سهم "آبــار" على رأس قائمة التراجعات للأسهم المُدرجة ببورصة الكويت  بانخفاض نسبته 19.73 بالمائة، فيما تصدر سهم "سنرجي" القائمة الإرتفاعات ، حيث صعد  بنحو 13.33 بالمائة ، وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.73 مليون دينار مُتراجعاً 0.29 بالمائة، فيما تصدر سهم "أعيان للإجارة" نشاط الكميات بتداول 17.54 مليون سهم مُرتفعاً 1.75 بالمائة
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