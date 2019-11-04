تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات

أنهت بورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات ، حيث هبط المؤشر العام 0.32 بالمائة، وانخفض المؤشران الرئيسي والأول بنسبة 0.31 بالمائة و0.33 بالمائة على الترتيب ، وقفزت سيولة البورصة اليوم بنسبة 59% لتصل إلى 19.44 مليون دينار مقابل 12.23 مليون دينار أمس، كما زادت أحجام التداول 13.3 بالمائة إلى 119.77 مليون سهم مقابل 105.73 مليون سهم بجلسة الأحد.





وسجلت مؤشرات 8 قطاعات تراجعاً ببورصة الكويت اليوم وتصدر قطاع التكنولوجيا بإنخفاض نسبته 9.72 بالمائة، بينما ارتفع قطاعاً العقارات والمواد الأساسية بواقع 0.1 بالمائة للأول، و0.08 بالمائة للثاني.



