وزير النقل: التصنيع قاطرة التنمية في مصر (فيديو)

أذاع برنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، اليوم الاثنين، تقريرا مصورا لعدد من الوزراء ضمن فعاليات الدورة السادسة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي.



وقال الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، خلال التقرير، إنه من الهام أن يستمع الصناع لآراء الخبراء حول أهمية الصناعة، والتأكيد على أن هذا الوقت المناسب لنمو الصناعة وتحقيق قفزات كبيرة استغلالًا لجميع ما تم في الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، من بنية تحتية وطرق وطاقة وقناة سويس جديدة، ومناطق صناعية وتكنولوجية جديدة، ومدن جديدة، وبرنامج إصلاح اقتصادي، وقوانين استثمار جديدة، والأهم توافر الإرادة السياسية التي تسعى لتحقيق طفرة للصناعة في مصر.



فيما أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن التصنيع سواء كان تصنيع خامات صناعية أو زراعية، وإعطاؤها قيمة مضافة قاطرة التنمية في مصر، مشددًا على أنه عدو وجود وسائل النقل سواء الوسائل البرية أو السكك الحديدة أو نقل نهري وبحري وجوي، وإيجاد وسائل نقل حديثة ومتطورة، وعدم وجود موانئ برية وبحرية بها إجراءات سريعة للتخليص الجمركي أكبر معوق للتصدير.



في حين أوضح الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أن الصناعة والتصدير مفتاح نمو أي دولة، ولا بد من البحث عن التجارة الخارجية والتصديرية وصناعة النقل، لدعم الصناعة والإنتاج لأبعد من السوق المصري.

