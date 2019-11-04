عاجل.. العثور على 40 مهاجرا داخل شاحنة مبردة في اليونان

عثرت الشرطة اليونانية، اليوم الإثنين، على 40 مهاجرا على قيد الحياة في شاحنة مبردة، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها.

وفي بيان أصدرته الشرطة البريطانية، كشفت فيه تفاصيل جديدة، عن المهاجرين الذين لقوا مصرعهم في نهاية أكتوبر الماضي وعثر على جثثهم في سيارة شحن ببريطانيا.

وتواصل الشرطة البريطانية عملها لتحديد هوية الضحايا. وحتى الآن نعرف أن الضحايا كانوا من مواطني فيتنام. وقد اتصلنا بالحكومة الفيتنامية. كما اتصلنا بشكل مباشر مع الأسر في فيتنام وبريطانيا، ونرى أننا عثرنا على أسر الناس الذين انتهى طريقهم في أراضينا بالمأساة".

وترى السلطات البريطانية أن هاريسون هو الذي أوصل الحافلة إلى مدينة زيبريوغي البلجيكية قبل توجهها إلى بريطانيا. وأمرت المحكمة باعتقال المتهم حتى بداية المحاكمة المقررة في 11 نوفمبر المقبل.

وتم احتجاز خمسة أشخاص يشتبه بتورطهم في الحادث، ومنهم سائق الحافلة موريس روبنسون صاحب الـ25 عاما من ايرلندا الشمالية.