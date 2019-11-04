رسمياً.. أجيري مديرا فنيا لنادي ليجانيس الإسباني

أعلن بشكل رسمي نادي ليجانيس الإسباني اليوم الإثنين عن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني السابق للفراعنة مدربًا للفريق، خلفًا لماوريسيو بيليجرينو.





وأصدر ليجانيس بيانًا رسميًا اعلن من خلاله عن تولي خافيير أجيري الإدارة الفنية للفريق للفترة المتبقية من الموسم.





يُذكر أن خافيير أجيري كان قد أقيل من منصب المدير الفني للمنتخب الوطني في شهر يونيو الماضي على خلفية الهزيمة من جنوب إفريقيا بهدف نظيف وتوديع كأس الأمم الإفريقية من الدور ثمن النهائي.





يعود أجيري إلى الدوري الإسباني بعد أن تعاقد من قبل مع أوساسونا وأتلتيكو مدريد وريال سرقسطة وإسبانيول.





كما كان المدرب البالغ من العمر 60 عامًا مسؤولًا عن المنتخبات الوطنية للمكسيك واليابان ومصر ، في حين كان آخر تدريب له في الوحدة في الإمارات العربية المتحدة.





وفي هذه الأثناء ، كان سيمبرانوس مسؤولاً مؤقتاً عن ثلاث مباريات ، الفوز 1-0 على ريال مايوركا ثم الهزائم أمام ريال مدريد وإيبار ، بعد طرد موريسيو بيليجرينو في 21 أكتوبر.