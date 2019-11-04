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"شعبنا محترم وعنده إنسانية".. 5 مواقف مؤثرة لوالد "ضحية الشهامة"

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 02:22 م
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والد ضحية الشهامة
والد ضحية الشهامة
سارة وحيد
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لم تتمكن الأزمة التي عصفت به بعد وفاة فلذة كبده، من تغيير قلبه ومواقفه الجيدة، فوالد شهيد الشهامة"محمد البنا"، مازال محتفظاَ بمشاعر الشهامة والرجولة التي أورثها لولده الصغير، وخلال الأيام الماضية وبرغم محنته الإ أن "البنا" أظهر عدد من المواقف الطيبة خلال تعامله مع أزمة وفاة شهيد الشهامة "محمود البنا"، وفي السطور التالية نسرد أبرز تلك المواقف.

اليوم الأول لمحاكمة راجح
كانت أحد اللقطات اللافتة لوالد شهيد الشهامة، مطالبته الإفراج عن الذين تسببوا في أعمال شغب أمام المحكمة خلال اليوم الأول من محاكمة "راجح".

وذكر" الأب" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "عمرو أديب" في مداخلة هاتفية لبرنامج" الحكاية" المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر": "أتمنى الإفراج عنهم مش عاوزين نزود الشحنات، في ناس في شبين وناس في تلا محبوسين، أتمنى يحافظوا على هدوء البلد".

شعبنا محترم وعنده إنسانية
كما حرص "محمد البنا" على شكر الشعب المصري على مساندته له، و قدم واجب العزاء له في وفاة نجله، قائلًا: "الناس جاية من محافظات كتير منعرفهمش حريم ورجالة وشباب صغير، حالة تعاطف كبيرة، وحتى الكاتدرائية كلمتني وعزتني، خلوا عندي سعادة واطمئنان، شعبنا محترم وعنده إنسانية".

رفض الجزم بالتلاعب في سن راجح: لم اتطلع على الأوراق
ومن المواقف الإنسانية التي أظهرت معدن والد شهيد الشهامة، حين رفض الجزم بسن راجح الحقيقي على الرغم من أن هناك البعض يحاولون التشكيك في نزاهة القضاء، بكلام يفيد بالتلاعب في الأوراق الرسمية لإثبات أن راجخ تحت السن القانوني، وهو ما لم يوافق عليه والد "شهيد الشهامة".

وقال: "والله الأقوال كتير في ناس تقول راجح عنده 18سنة، وناس تقول 19، لكن أنا مقدرش أجزم لأني متطلعتش على ورق والمعلومات عندي مش مؤكدة".

حقيقة شائعات الابتزاز المادي
وحينما تداول رواد السوشيال ميديا شائعات بشأن عرض والدة راجح لمبالغ مادية على أسرته؛ للتخلي عن القضية، وأيضًا الشهادة المزيفة للفتاة روناء المشتركة في الواقعة، نفى محمد البنا تلك الأكاذيب.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر: "قالوا شائعة إن والدة الجاني عرضت فلوس، وإن البنت غيرت أقوالها وده محصلش، ودي بوستات مصطنعة".

عدم الانجراف وراء الدعوات المحرضة
وفي موقف أخر، نفى والد "شهيد الشهامه"، الإشاعات التي تتردد عن وجود أي مظاهرات أو مسيرات للمطالبة بالقصاص لمحمود، مطالبا الشباب وأهالي مدينة تلا بعدم الانجراف وراء الدعوات المطالبة، مؤكدا أنه لا يعرف مصدر تلك الدعوات ويرفضها تماما.

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الكلمات المفتاحية

والد محمود البنا والد ضحية الشهامة محاكمة راجح راجح قاتل اخبار مصر

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