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جمعية القضاة التونسيين تعلن عن مساندتها للقضاة الجزائريين

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 02:25 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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عبّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، عن مساندته لحراك النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين المنادية بتركيز سلطة قضائية مستقلة، بالتزامن مع ما تشهده الجزائر من تحركات شعبية مناديه بالإصلاح الديمقراطي.

واستنكرت جمعية القضاة في بلاغ نشرته في الغرض، إستعمال القوة ضد القضاة الجزائريين المعتصمين سلميا داخل حرم المحكمة، لإجبارهم على التخلي عن تحركاتهم النضالية التي ينفذونها احتجاجا على الحركة القضائية الأخيرة أمس الأحد 03 نوفمبر 2019 بمجلس قضاء وهران.

واعتبرت الجمعية أن هذه الممارسات تعد انتهاكا لكرامة القضاة ولمكانتهم واعتبارهم كسلطة من سلط الدولة، معربة في السياق نفسه عن تضامنها و دعمها المطلق لهذه التحركات.
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