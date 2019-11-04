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سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 02:17 م
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رينيه فايلر
رينيه فايلر
عمر محمد
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يشعر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بحالة من الغضب العارم تجاه مسؤولي القلعة الحمراء ولجنة التخطيط برئاسة محمود الخطيب بسبب معسكر الإمارات.


ويتواجد فريق الكرة بالنادي الأهلي في الإمارات حالياً من أجل خوض معسكر إعداد في ظل توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة في مصر.


وانطلق معسكر الأهلي في الإمارات يوم الأربعاء الماضي تحت قيادة السويسري فايلر المدير الفني للفريق ولم تقام أي مباراة ودية طوال هذه الفترة.


ويشعر السويسري فايلر المدير الفني لفريق الأهلي بالغضب بسبب عدم جدوى معسكر الإمارات لعدم إقامة مباريات ودية خلال التوقف للاطمئنان على لاعبي الدكة والمصابين وتجهيز بعض العناصر الأخرى التي تشارك مع الأهلي سواء في الدوري أو بطولة دوري أبطال إفريقيا.


وأمام هذا الغضب قرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي مغادرة المعسكر يوم الخميس المقبل إلى بلاده سويسرا في إجازة لمدة 3 أيام قبل العودة إلى القاهرة وقيادة تدريبات الأهلي من جديد عقب فشل النادي في تنظيم معسكر مثالي فنياً في الأيام الماضية.


وما أغضب فايلر أيضاً من معسكر الأهلي في الإمارات مغادرة لاعبي الأهلي الدوليين في الساعات الماضية  من أجل العودة لمصر والانضمام لمعسكر منتخب مصر استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا وهو ما يفقده التركيز مع القوام الأساسي للقلعة الحمراء في المعسكر.


واختار حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر كلا من محمد الشناوي، محمود وحيد، رامي ربيعة، أحمد فتحي، محمد هاني، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي "أفشة"، وحسين الشحات، قبل ودية ليبيريا يوم 7 نوفمبر، ثم مواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون 2021.

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