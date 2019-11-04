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محمد حفظي: إدارة مهرجان القاهرة السينمائي أجمعت على تكريم منة شلبي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 02:10 م
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محمد حفظي
محمد حفظي
شيماء عطية
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أوضح المنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، أن إدارة المهرجان لم تتمكن من إحضار أي من نجوم فيلم الافتتاح "الإيرلندي"، لتعاقد نجومه مع ٣ مهرجانات فقط.

 

وأضاف "حفظي" أن اختيار منة شلبي كان عليه شبه إجماع من قبل إدارة المهرجان على استحقاقها له، موضحا تحيز المهرجان للنساء هذا العام.

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي التي عقدته إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، للكشف عن تفاصيل الدورة 41، والتي تحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري برئاسة المنتج محمد حفظي، منذ قليل، بأحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة، بحضور كل من اللجنة الاستشارية العليا لمهرجان القاهرة، وعدد من أعضاء لجان التحكيم، بالإضافة إلى الناقد أحمد رزق الله، ممثلا عن أسرة المدير الفني للمهرجان يوسف شريف رزق الله، والمنتجة ماريان خوري مخرجة فيلم "احكيلي" المشارك في المسابقة الدولية للدورة 41.


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يوسف شريف رزق الله مهرجان القاهرة السينمائى الدولي منة شلبي محمد حفظي

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