ما معني طرح أرامكو؟ .. تعرف علي خطوات إكتتاب "جوهرة التاج "السعودية في البورصة





شركة أرامكو





أعلنت شركة أرامكو السعودية بالأمس الأحد عن قرار من أهم القرارت المؤثرة في العالم ، وهو موافقة هيئة السوق المالية، ، على طلبها تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام ، ووضعت هيئة السوق المالية شرط مهم وهو أن يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب، فالكثير مننا لايعرف ماهي شركة أرامكو ومامعني طرح أسهمها في البورصة، ومن خلال التقرير التالي سنتعرف أكثر علي الشركة ومعني الأكتتاب في أسهمها بالإضافة الي خطوات إسترشادية وضعتها الشركة للتعريف بكيفية الإكتتاب .





ماهي شركة أرامكو ؟





هي شركة سعودية وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق ، وأطلق عليها السعوديين أسم " جوهرة التاج " السعودية لما لها من قيمة كبيرة في العالم ، ، حيث تعد أرامكو أكبر شركة بترول في العالم وهي شركة تابعة لحكومة السعودية، ويقوم بالإشراف عليها وزير الطاقة السعودي، وهو الأمير عبد العزيز بن سلمان ، وتشرف الشركة على ثاني أكبر احتياطي للنفط في العالم





متي تأسست شركة أرامكو ولماذا لقبت بهذا الإسم ؟





وتأسست شركة أرامكو عام 1933 كشركة أمريكية، ولكنها لم تُعرف باسم أرامكو إلا في عام 1944، ويرجع تسميتها بهذا الاسم اختصار لشركة الزيت العربية الأمريكية ، وخلال السنوات السابقة قامت بضخ حوالي 10 ملايين برميل يومياً ، وحققت أرامكو أرباحاً بلغت 111 مليار دولار خلال عام 2018م، أي ما يعادل أرباح شركة أبل وغوغل وإكسون موبيل مجتمعة .









معني طرح ارامكو ؟ وكيف يتم الإكتتاب علي الأسهم المطروحة ؟





يعرف طرح أسهم أرامكو، هو أن تقوم الشركة ببيع أسهمها المملوكة للحكومة السعودية، للسوق السعودي "تداول"، ولم تحدد هيئة السوق المالية السعودية حتي الأن الحصة المقرر طرحها من أسهم أرامكو .





كيفية الإكتتاب علي الأسهم المطروحة بالشركة





أعلنت شركة أرامكو السعودية، عبر موقعها الإلكتروني بعض الخطوات الأسترشادية لكيفية الإكتتاب علي الأسهم المقرر طرحها كالاتي ، أولاً "التأكد من امتلاك حساب جار مفعل في أي من البنوك المشاركة"، وعددها 13 بنكا في المملكة، وخصصت أرامكو موقعا للاطلاع على المعلومات المتعلقة بالطرح الأولي وكيفية التقدم بطلب للاكتتاب مباشرة عبر البنك.





ثانياً : لابد من الاطلاع على نشرة الإصدار ومناقشة قرارك مع المستشار المالي الخاص بك، وتحديد المبلغ الذي ترغب باستثماره وفق الحد الأعلى للنطاق السعري المحدد، مشيرة إلى أنه في حال كان السعر أقل فيمكن استرداد الفائض أو شراء المزيد من الأسهم.









ثالثاً : تخصيص الأسهم المطروحة، حيث أن المستوى الإجمالي للطلب يحدد ما إذا كنت ستحصل على كامل الأسهم التي حددتها في طلب الاكتتاب أم لا، مؤكدة على أنه سيتم إعادة فائض أموال الاكتتاب دون خصم أو استقطاعات.

رابعاً : هو الإدراج والتداول، وأنه يمكن مراقبة سعر السهم بمجرد بدء عملية التداول.





من يمكنه شراء الأسهم؟





يحق لجميع المواطنين السعوديين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الأجانب المقيمين في السعودية، الاكتتاب على الأسهم، إما من خلال حساب مصرفي أو محفظة استثمارية لدى أحد البنوك المستلم مضيفة أن البنوك المدرجة على موقعها الإلكتروني هي فقط التي يمكنها تلقي طلبات الشراء، وجاءت قائمة تلك البنوك كالتالي: البنك الأهلي التجاري، البنك السعودي البريطاني، مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي للاستثمار، البنك الأول، البنك العربي الوطني، بنك البلاد، بنك الجزيرة، بنك الرياض، مصرف الراجحي، مصرف الإنماء، البنك السعودي الفرنسي، بنك الخليج الدولي.



