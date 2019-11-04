شاهد.. القوات المسلحة توجه ضربة قاضية للمهربين (فيديو)

اصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا عن جهود مكافحة الإرهاب على كافة الجهات الاستراتيجية للدولة، حيث أسفرت الجهود خلال الفترة من 22 سبتمبر 2019 وحتى اليوم عن تحقيق النجاحات الآتية.



نجحت قوات حرس الحدود على كافة الجهات الاستراتيجية، في تحقيق عدد من النجاحات، حيث تم ضبط 13 بندقية، وضبط 5 آلاف من جوهر الحشيش، و7 آلاف كيلو جراما من نبات البانجو، و59 كيلو جراما من مادة الأفيون، ومليون 579 ألف قرص مخدر.



وأوضح البيان أنه تم تدمير مزرعتي بانجو، و3 مزارع خشخاش بمساحة تقدر بفدانين، كما تم ضبط 22 جهاز يستخدم في الكشف عن المعادن، وضبط 1242 كيلو جرام من الحجارة المخلوطة بالذهب، كذلك تم إحباط محاولة لهجرة غير شرعية لعدد 4707 أفراد من جنسيات مختلفة، وضبط 3 هواتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية.



ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة نال شرف الشهادة والإصابة ضابط وجنديان، في أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.

