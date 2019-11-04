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المظاهرات العراقية تتسبب في إغلاق الموانئ

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:41 ص
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المظاهرات العراقية
المظاهرات العراقية
وكالات
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تسببت المظاهرات العراقية، في إغلاق البوابات الخارجية لموانئ أم قصر التجاري والزبير وأبو فلوس بمحافظة البصرة.

 

وأغلقت السلطات الأمنية في بغداد، جسر السنك المجاور لجسر الجمهورية وقطع عدد من الأحياء بالكتل الاسمنتية.

 

وقطع المتظاهرون، الطرق والشوارع لمنع الحركة ووصول موظفي الدولة وأصحاب المهن إلى أماكن عملهم.

 

تتواصل المظاهرات الشعبية في العراق اليوم الإثنين، بإقالة الحكومة وحل البرلمان وتعديل بنود في دستور البلاد، لتتلائم مع الواقع الحالي هناك.

 

وشهدت ساحة التحرير والساحات بالمحافظات في اليوم الـ 11 للمظاهرات تجمعات لمحتجين يعبرون عن رفضهم للإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبرلمان لامتصاص الغضب الشعبي، وللمطالبة بإسقاط الحكومة والبرلمان وتعديل الدستور.

 

وكان رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، دعا المتظاهرين الليلة الماضية، إلى إنهاء مظاهراتهم التي انعكست سلبا على الواقع العراقي.

 

ويعد قيام المتظاهرين بقطع الطرق لمنع العاملين العراقيين من الوصول إلى مجمعات الحقول النفطية العملاقة التي تديرها شركات عالمية، أبرزها إكسون موبيل الأمريكية ولوك أويل الروسية وبي بي البريطانية وإيني الايطالية، في مناطق متفرقة في البصرة، انعطافة خطيرة رغم أن عمليات الانتاج والتصدير مازالت متواصلة دون توقف.

 

واجمع متظاهرون في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد على أن المظاهرات ستستمر حتى يتم تلبية مطالبهم الدستورية المشروعة، وقالوا إنهم لن يسمحوا لأي طرف بتعكير صفو المظاهرات وجرها إلى مصادمات مع القوات الامنية "لأن مظاهراتنا سلمية ومطالبها حقيقية وواقعية".

 

ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة جديدة لمتابعة تداعيات المظاهرات الشعبية وأهمية البحث عن مخرج لحل الأزمة في أقرب وقت ممكن.

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الكلمات المفتاحية

مظاهرات العراقية بغداد العراق إغلاق الموانئ

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