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الأهلي يفحص حسين السيد طبيًا

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:33 ص
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حسين السيد
حسين السيد
علي نبوي
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يخضع حسين السيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي جديد قبل انطلاق مران الفريق اليوم على ملعب شباب أهلي دبي؛ لتحديد فرص مشاركته في المران الجماعي بعد الاطمئنان على حالته، والتأكد من شفائه بشكل نهائي من الإصابة التي اشتكى منها في الركبة.

وتعرض حسين السيد لكدمة أدت إلى تورم الركبة، وشهدت الساعات الأخيرة تحسنا كبيرا في حالته وخضع لبرنامج تأهيلي، على أن يتم تحديد موعد انتظامه في المران الجماعي قبل انطلاق مران اليوم.

ويؤدي الأهلي تدريباته بقوة خلال معسكر الفريق في الإمارات ضمن تحضيرات الجهاز الفني خلال فترة التوقف.

واهتم رينيه فايلر المدير الفني للفريق بالجوانب الخططية وتنفيذ بعض الجمل الفنية الخاصة ببناء الهجمات والتحرك داخل الملعب لتطبيقها بشكل عملي خلال المباريات المقبلة.
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