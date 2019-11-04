في عيد ميلاده.. أغاني لـ محمد حماقي هتخليك رومانسي في عيد الحب

الفجر الفني

"حاجة مستخبية"



كلمات أغنية حاجة مستخبية لمحمد حماقي





فى جوه قلبى حاجه مستخبية، كل اما باجى اقولها فجأه مش بقدر

قدام عينيك بقف وبنسى ايه يتقال

ليه كل مره يجرى فيها كده ليا

وديه هى كلمة واحدة بس مش اكتر

والكلمة ديه عندى فيها راحة البال

فى جوه قلبى حاجه مستخبية

كل اما لاجى اقولها فجأه مش بقدر

قدام عينيك بقف وبنسى ايه يتقال

ليه كل مره يجرى فيها كده ليا

وديه هى كلمة واحدة بس مش اكتر

والكلمة ديه عندى فيها راحة البال

حبيتك يوم ما اتلاقينا

لما حكينا اول كلام

حبيتك واحلف على ده

تسمع زيادة ده انا مش بنام

حبيتك يوم ما اتلاقينا

لما حكينا اول كلام

حبيتك واحلف على ده



أغنية حاجة مستخبية من كلمات "محمد عاطف، ألحان مدين، توزيع أحمد إبراهيم"، وهي ضمن أغنيات ألبوم من قلبي بغني.











"أجمل يوم"



وهنا، يخبرك محمد حماقي كيف تقتحم قلب حبيبتك وتفصح لها بكل جرأة عن عشقك لها. وتقول كلمات الأغنية: عندك استني دقيقة، هتجنن منك شوفلى طريقة، واعمل معروف بطل تقلق بطل خوف

بتقوللي عيونك مكسوف، طب من مين، مقدرش اوصفلك ايه الى جرالى، احساس و جديد اوى بالنسبالى

خلينا واضحين، فرق دايما بين حاجتين، بين وانا عادى و هادى و بين وانا ملهوف، مكسوف من مين، ده انا نفسى مخدتش يوم يومين، قدامى ملاك مش شايف بنى ادمين

يا نهار يا نهار يوم، يوم قربك اجمل يوم، ده اللى استنيتوا سنين.





وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تميم.













كليب ليلى





فتح محمد حماقي أبواب الحظ لكل فتاة تسمى ليلى في عيد الحب، فهذه الأغنية ستكون مناسبة لك تمامًا إذا كانت شريكة حياتك هي ليلى، قدمها لها كإهداء في الفلانتين.





وتقول كلماتها: سين سؤال بحب فيها ايه وليه، ايه اللي خلى قلبي يتاخد قوام، س/ سين سؤال والف سين سؤال عليه، ليه قصادها فجأة بيتوه الكلام، اه ليلى بقت ليلى اللي انا مجنونها، كاتب الف قصيدة في عيونها راسم شكل حياتي بلونها، اه ليلى شايف ليلى اللي انا مختارها، ليالي عمري هي قمرها بضحكة تنورها اه، همسة لمسة منها بنسى انا ابقى مين، يوم معاها يسوى ع السنين سنين، ليلى واحدة بتيجي مرة في الحياة، لو فيه منها تاني حد يقولي فين.



أغنية ليلى من ضمن أغنيات ألبوم كل يوم من ده، وهي من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر علي، توزيع وموسيقى ومكساج تميم، جيتار مصطفى أصلان، باص جيتار أحمد رجب، توزيع وتريات تميم، مهندس صوت أحمد جودة، وهي من إنتاج شركة نجوم ريكوردز 2019، وتم تسجيل الأغنية في ستوديو الرسالة.





يصادف اليوم الأثنين الموافق 4 من نوفمبر، عيد ميلاد الفنان محمد حماقي، والذي يتمتع بشعبية جماهيرية كبيرة في الوطن العربي.ينتظر عدد كبير من الجمهور موعد صدور ألبومات محمد حماقي، لأنه عودنا دائمًا على تقديم كل ماهو جديد ومميز، فلايكرر نفسه ولااختياراته، ويتمتع بصوت دافئ جعله متميزًا عن أبناء جيله من المطربين.وفي نفس يوم عيد ميلاد محمد حماقي، يحتفل الشعب المصري اليوم بعيد الحب المصري أو عيد الفلانتين المصري.وفي هذا التقرير، يرصد لكمأغنيات للفنان محمد حماقي، ستجعلك أكثر رومانسية مع شريك حياتك في عيد الحب.الرومانسية التي قدمها محمد حماقي، تعتبر أغنية حاجة مستخبية من أفضل الأغاني وذلك بسبب بساطة أداءه فيها وبساطة كلماتها.