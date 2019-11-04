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بسنت فهمي: مصر ستكون من أكبر 10 دول جاذبة للاستثمار فى العالم

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:22 ص
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أرشيفية
أرشيفية
رقية جمال
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قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك مجهود كبير بذل خلال الفترة الماضية لتجهيز البنية التحتية والمناخ العام لاستقبال الاستثمارات الأجنبية إلى جانب الاستثمارات الداخلية، مشيرة إلى أننا كنا نواجه العديد من التحديات أمام جذب الاستثمار مثل البنية التحتية والغاز والبترول والطرق وتدريب العمالة، وتم العمل على حلها بشكل تدريجي.

وأضافت "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، اليوم الاثنين، أن مصر ستكون من أكبر 10 دولة جاذبة للاستثمارات خلال الفترة القادمة، وفقًا للتقارير الدولية، مشيرة إلى أن مصر تعد الأكبر في جذب الاستثمار في إفريقيا والشرق الأوسط، موضحة أن جذب الاستثمارات يساهم في توفير فرص العمل.

وتابعت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن العملة هي انعكاس لقوة الاقتصاد، واهم من تراجع وارتفاع أسعار العملة هو الاستمرارية في رفع الناتج القومي وتوفير فرص عمل والتصدير، مشددة على ضرورة أن تستمر جهود جذا الاستثمارات؛ لكون المنافسة مع الدول كبيرة، مؤكدة أننا نسير على الطريق السليم وفقًا للتقارير الدولية.

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الكلمات المفتاحية

بسنت فهمي اﻟﻌﺎﻟﻢ الشرق الاوسط الاقتصاد المصري الاسثتمار

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