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"أمهات مصر": امتحان طلاب الدمج بالصفين الثالث الإعدادي والثانوى "على قديمه"

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 10:02 ص
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أرشيفية
أرشيفية
ريم محمود
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قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن الاتحاد تلقي استفسارات من قبل أولياء أمور طلاب الدمج بالصف الثالث الإعدادي تضمن عدم وصول قرار للمدارس ينص علي عدم تطبيق  نظام امتحانات الدمج الجديد علي أبنائهم.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أنها تواصلت مع الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، حيث أكدت أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي لطلاب الدمج تضعها المديريات التعليمية وليس للمدارس علاقة بها، وتم إرسال خطاب للمديريات التعليمية بأن طلاب الدمج بالصف الثالث الإعدادي سيمتحنون علي النظام القديم وليس الجديد، و علي أولياء الأمور يطمئنوا.

وحول تساؤل أولياء الأمور عن حذف أجزاء من المنهج لطلاب الصف الثالث الثانوي بالدمج، قالت هاله أنه سيتم حذف أجزاء والإعلان عنها في شهر مارس المقبل، لافته أن امتحانات طلاب الدمج بالصف الثالث الثانوي ستكون علي النظام القديم والوزارة هي التي تضعها.

وأوضحت هالة، أن نظام الامتحانات الجديد لطلاب الدمج ستطبق علي طلاب الصفوف الرابع الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي.

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الكلمات المفتاحية

نظام امتحانات الدمج الجديد عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر امهات امتحانات الثانوية

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