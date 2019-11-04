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توتنهام يرفض طرد سون ضد إيفرتون

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 10:09 ص
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طرد سون
طرد سون
الفجر الرياضي
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استقر نادي توتنهام على الطعن ضد طرد نجمه هيونج مين سون بسبب إصابة أندريه جوميز نجم إيفرتون خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1 في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وتدخل سون بقوة على جوميز مما تسبب في كسر في كاحل القدم اليمنى وأعلن إيفرتون أن اللاعب سيخضع لجراحة عاجلة.

 

وأكدت صحيفة "صن" البريطانية أن إدارة السبيرز ترى أن طرد سون ظالم لأنه لم يكن يقصد إيذاء جوميز وبذلك لا يستحق الطرد والغياب 3 مباريات عن فريقه.

 

وأشارت إلى أن إيفرتون فتح تحقيقًا في إشارة عنصرية من أحد مشجعيه عقب بكاء سون بشدة بعد إصابة جوميز بعدما اكتشف مدى خطورتها وكسر الساق.

 

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