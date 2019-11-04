ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة جالطة سراي في دوري الأبطال

عاد ريال مدريد إلى التدريبات صباح يوم الأحد بعد ساعات من خيبة أمله الأخيرة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ، مما جعلهم يتعادلون بدون أهداف مع ريال بيتيس.





لا يزال جاريث بيل وخاميس رودريجيز لا يتدربان مع الفريق ، مما يجعلهما غير مرجحين للقاء غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا.





عمل المهاجم الكولومبي في الصالة الرياضية مرة أخرى لأنه "يواصل عملية الشفاء" ، كما وصفها النادي.





تبدو مشاركة بيل في منتصف الأسبوع مستحيلة تقريبًا ، مما يجعل زين الدين زيدان في وضع يسمح له بتكرار الحادية عشرة التي لعبت في إسطنبول.



