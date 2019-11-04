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ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة جالطة سراي في دوري الأبطال
الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:50 ص
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مصطفي صابر
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عاد ريال مدريد إلى التدريبات صباح يوم الأحد بعد ساعات من خيبة أمله الأخيرة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ، مما جعلهم يتعادلون بدون أهداف مع ريال بيتيس.
لا يزال جاريث بيل وخاميس رودريجيز لا يتدربان مع الفريق ، مما يجعلهما غير مرجحين للقاء غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا.
عمل المهاجم الكولومبي في الصالة الرياضية مرة أخرى لأنه "يواصل عملية الشفاء" ، كما وصفها النادي.
تبدو مشاركة بيل في منتصف الأسبوع مستحيلة تقريبًا ، مما يجعل زين الدين زيدان في وضع يسمح له بتكرار الحادية عشرة التي لعبت في إسطنبول.
فرضت الاصابة العضلية استراحة على موسم خاميس رودريجيز في ريال مدريد.
قضى الكولومبي وقتًا طويلًا في أمريكا الجنوبية بعد إنجاب طفل ثانٍ ، ومنذ عودته إلى إسبانيا لم يتدرب مع زملائه في الفريق.
لقد تعرض لألم خلال شهر أكتوبر ، وقد تعين عليه الآن التوقف عن إصابته خلال مباراته ضد إشبيلية في ملعب سانشيز بيزجوان.
جاء آخر ظهور له في 22 أكتوبر ، حيث لعب 11 دقيقة ضد غلطة سراي في إسطنبول ، لكن يعتقد أنه سيحتاج إلى أسبوع آخر للعودة إلى اللياقة البدنية.
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