سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 4 نوفمبر 2019.. عيار 21 يسجل 686 جنيها

ذلك منذ بداية التعاملات ثم استقرار منتصف اليوم لتغلق الجلسة على ارتفاع، وتشهد الأسعار تذبذبًا بين انخفاض وصعود،

وجاء ذلك الارتفاع بسبب صعود الأسعار محليًّا يأتي نتيجة ارتفاعها عالميًا في بورصة الذهب، وارتفعت الأوقية اليوم بنحو 5 دولارات.