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سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 4 نوفمبر 2019.. عيار 21 يسجل 686 جنيها

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:40 ص
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سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
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سعر الذهب اليوم في مصر 

استقر سعر الذهب اليوم في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية لسوق الصاغة المصري، عند نفس معدلات امس وذلك بعد ارتفاع كبير للمعدن الاصفر في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليومين الماضيين، حيث شهد سعر الذهب ارتفاع بقيمة 4 جنيهات في العيار الواحد، وننشر فيما يلي اخر تحيث لاسعار الذهب في سوق الصاغة المصري خلال تعاملات اليوم وجاءت على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 4-11-2019

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل  588.49 جنيها .
سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 686.58 جنيها .
سعر جرام الذهب  عيار 24 ما قيمته 784.64 جنيها .
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,493  جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر

تحركات اسعار الذهب الفترة الماضية
 ارتفعت اسعار الذهب على المستوى المحلى حالة من الارتفاع خلال تعاملات الجمعة الماضية حيث سجل عيار 21 نحو 677 جنيهًا، مقارنة بنحو 675 وكان ذلك منذ بداية التعاملات ثم استقرار منتصف اليوم لتغلق الجلسة على ارتفاع، وتشهد الأسعار تذبذبًا بين انخفاض وصعود، وجاء ذلك الارتفاع بسبب صعود الأسعار محليًّا يأتي نتيجة ارتفاعها عالميًا في بورصة الذهب، وارتفعت الأوقية اليوم بنحو 5 دولارات.

سعر الذهب اليوم في مصر بسوق الصاغة

 

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

771 إلى 774

عيار 22 

707 إلى 709

عيار 21

675 إلى 677

عيار 18

579 إلى 580

عيار 14

450 إلى 451

عيار 12

386 إلى 387

الاونصة

23.991 إلى 24.063

الجنيه الذهب

5,400 إلى 5,416

الكيلو

771.429 إلى 773.714

 

اسعار الذهب على المستوى العالمي
ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم زيادة بنحو 9.43 دولار بنسبة 0.63% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1505.09 دولار، بارتفاع قدره نحو 8 دولارات للأوقية، في ظل توقعات بارتفاع الذهب العالمي في ظل الغموض الاقتصادي عالميًا، وذلك في ظل خفض واشنطن أسعار الفائدة على الدولار والتوترات التجارية بين واشنطن وعدد من دول العالم، والتوترات الخاصة بالترقب لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
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