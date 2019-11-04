Advertisements
سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 4 نوفمبر 2019.. عيار 21 يسجل 686 جنيها
الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:40 ص
Advertisements
Advertisements
سعر الذهب اليوم في مصر
استقر سعر الذهب اليوم في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية لسوق الصاغة المصري، عند نفس معدلات امس وذلك بعد ارتفاع كبير للمعدن الاصفر في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليومين الماضيين، حيث شهد سعر الذهب ارتفاع بقيمة 4 جنيهات في العيار الواحد، وننشر فيما يلي اخر تحيث لاسعار الذهب في سوق الصاغة المصري خلال تعاملات اليوم وجاءت على النحو التالي:
اسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 4-11-2019
سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 588.49 جنيها .
سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 686.58 جنيها .
سعر جرام الذهب عيار 24 ما قيمته 784.64 جنيها .
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,493 جنيها.
سعر الذهب اليوم في مصر
تحركات اسعار الذهب الفترة الماضية
ارتفعت اسعار الذهب على المستوى المحلى حالة من الارتفاع خلال تعاملات الجمعة الماضية حيث سجل عيار 21 نحو 677 جنيهًا، مقارنة بنحو 675 وكان ذلك منذ بداية التعاملات ثم استقرار منتصف اليوم لتغلق الجلسة على ارتفاع، وتشهد الأسعار تذبذبًا بين انخفاض وصعود، وجاء ذلك الارتفاع بسبب صعود الأسعار محليًّا يأتي نتيجة ارتفاعها عالميًا في بورصة الذهب، وارتفعت الأوقية اليوم بنحو 5 دولارات.
سعر الذهب اليوم في مصر بسوق الصاغة
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
771 إلى 774
عيار 22
707 إلى 709
عيار 21
675 إلى 677
عيار 18
579 إلى 580
عيار 14
450 إلى 451
عيار 12
386 إلى 387
الاونصة
23.991 إلى 24.063
الجنيه الذهب
5,400 إلى 5,416
الكيلو
771.429 إلى 773.714
اسعار الذهب على المستوى العالمي
ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم زيادة بنحو 9.43 دولار بنسبة 0.63% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1505.09 دولار، بارتفاع قدره نحو 8 دولارات للأوقية، في ظل توقعات بارتفاع الذهب العالمي في ظل الغموض الاقتصادي عالميًا، وذلك في ظل خفض واشنطن أسعار الفائدة على الدولار والتوترات التجارية بين واشنطن وعدد من دول العالم، والتوترات الخاصة بالترقب لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
Advertisements