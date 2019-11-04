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غارات للجيش الليبي على مواقع لـ"الوفاق" في طرابلس ومصراتة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:38 ص
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الجيش الليبي - ارشيفية
الجيش الليبي - ارشيفية
وكالات
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شنت قوات الجيش الليبي، مساء أمس الأحد، سلسلة غارات على مواقع عسكرية تابعة لحكومة الوفاق، في قاعدة معيتيقة الجوية بالعاصمة طرابلس، ومطار الكلية الجوية بمدينة مصراتة.

 

وبحسب موقع "بوابة الوسط"، "العمليات الجوية للقوات المسلحة الليبية استهدفت دشم للميليشيات الإرهابية بقاعدة معيتيقة الجوية بطرابلس، ودشم بمطار الكلية الجوية بمصراتة".

 

ورصد الجيش الليبي أماكن متفرقة في الجزء العسكري بقاعدة معيتيقة الجوية وكذلك بمطار الكلية الجوية في مدينة مصراتة، حيث أكدت مصادر الاستخبارات التابعة لنا بتحديد هذه الأماكن، والتي تستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المسيرة "، مشيراً إلى أن "هذه الأماكن عبارة عن دشم تستخدم لتجهيز الطائرات المسيرة وتخزين صواريخها".

 

ووفقاً للبيان، "نفذت طائرات سلاح الجو التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ضربة جوية مزدوجة على القسم العسكري بقاعدة معيتيقة الجوية والكلية الجوية بمصراتة".

 

وأوضح أن "الطائرات أقلعت من عده قواعد للانقضاض على أهدافها في نفس الوقت والقضاء على هذا التهديد".

 

وأكد المسماري أن "الحملة الجوية حققت أهدافها بكل دقه، ودمرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبه 100% وعادت الطائرات لقواعدها سالمة بعد تنفيذها لواجباتها بنجاح".

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ليبيا غارات للجيش الليبي الوفاق الجيش الليبي

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