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عيد الحب المصري.. أهم القصص الرومانسية في عالم الرياضة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:07 ص
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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 يصادف اليوم الإثنين الموافق الرابع من شهر نوفمبر عيد الحب المصري الذي يحتفل به المصريين ويتبادلون الورود والقلوب الحمراء مع من يحبون .

 

ولا يغفل الرياضيون في مثل هذا اليوم التعبير عن مظاهر الحب بالنسبة لزوجاتهم حيث يقرر البعض الخروج إلى المتنزهات من أجل شراء بعض المستلزمات .

 

والبعض الآخر يذهب في رحلة على النيل للإبتعاد عن أضواء الكاميرات والمصورين والإنفراد بزوجته وأبناءه في جو يناسب تلك المناسبة عيد الحب المصري .

 

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " أبرز الثنائيات الموجودة في عالم الرياضة المصرية.

 

علي فرج ونور الطيب

 

البداية مع لعبة الإسكواش والتي دائماً ما تشهد وجود زواج بين اللاعبين واللاعبات وهو ما حدث في قصة الثنائي علي فرج ونور الطيب أبطال مصر والحاصلين على أكثر من بطولة عالمية .

 

الثنائي تعرف على بعضهما البعض منذ ستة عشر عاماً وقت أن كانا يلعبان سوياً في نادي هيلوبوليس وبعد أكثر من خمسة عشر عاماً قررا الإرتباط بعد قصة حب طويلة .

 

تزوج الطيب وعلي في عام 2016 قبل ثلاثة أعوام من الآن وأصبحا أول زوجين يتوجان ببطولة أمريكا المفتوحة عام 2017 والتي بلغ مجموع جوائزها 150 ألف دولار أمريكي .

 

عماد متعب ويارا نعوم

 

ثاني اشهر قصص الحب في الرياضة المصرية جمعت بين عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادي الأهلي ومنتخب مصر وملكة الجمال يارا نعوم .

 

البداية كانت بمقابلة متعب ليارا في تصوير احد الاعلانات الفضائية وإنقطع كلامهما لما يقارب عام قبل أن يعودا للحديث بعد تصوير إعلان آخر لإحدى المستشفيات .

 

وارتبط الثنائي بعد أن وجدا راحة في المعاملة ورزقهما الله ببنتين سيلين وتامارا ودائماً ما يخرج متعب في اللقاءات التلفزيونية ويؤكد ان زوجته دائماً ما كانت تسانده وكانت من الأسباب التي دفعته للإعتزال .

 

لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

 

دخل محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الأول السابق لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك ونادي وادي دجلة الحالي قصة حب عنيفة للغاية مع الممثلة لقاء الخميسي .

 

وإلتقى الثنائي من قبل عن طريق واحد من الأصدقاء المشتركين وهو المخرج المشهور أشرف فايق وتبادل الثنائي الحديث عن جوانب الفن والرياضة .

 

وطلبت لقاء من أوسة تعلم رياضة التنس الذي وافق على الفور ليعلنا بعد ذلك للجمهور خطبتهما في العام 2003 وتزوجا عام 2004 وأنجبا طفليان أدهم وآسر .

 

رمضان صبحي وحبيبة إكرامي

 

آخر قصص الحب والرومانسية التي تمتع بها أحد لاعبي المستطيل الأخضر هو رمضان صبحي نجم النادي الأهلي والذي عقد قرانه العام الماضي على حبيبة إبنه الكابتن إكرامي الشحات وشقيقه شريف حارس الاهلي الحالي.

 

ودائماً ما كان يخرج رمضان ليؤكد أن حبيبه غيرت الكثير من الجوانب في حياته على المستوى الشخصي والمهني ويحرص على نشر الكثير من الصور الرومانسية بجانبها عبر حسابه الشخصي لتبادل الصور إنستغرام من أجل إعادة مشاهد الغرام للمنزل كما يفعل مع الجماهير في المستطيل الأخضر .

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الكلمات المفتاحية

يارا نعوم عيد الحب المصري عماد متعب الاهلي

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