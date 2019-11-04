تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2019

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2019، وحالة الطقس خلال ساعات النهار والليل.





وقالت الهيئة في بيان لها: "يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتكون كثيفة على بعض المناطق كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة".





أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهي معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، بينما يتراوح ارتفاع الموج في البحر الأحمر من متر ونصف إلى مترين، وحالته معتدلة,





وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة وباقي المحافظات كالأتي:

القاهرة 20 29

شبين الكوم 19 29

طنطا 19 29

دمنهور 17 28

الإسكندرية 17 28

بلطيم 18 28

مطروح 17 27

السلوم 17 28

سيوة 14 26

بورسعيد 21 26

دمياط 20 27

الزقازيق 18 29

الإسماعيلية 19 29

السويس 20 29

العريش 19 26

رفح 19 25

رأس سدر 20 28

نخل 10 25

نويبع 23 27

طابا 19 27

كاترين 08 24

الطور 18 29

شرم الشيخ 22 30

الغردقة 19 31

مرسى علم 19 30

الفيوم 17 30

بني سويف 17 30

المنيا 15 31

أسيوط 15 31

سوهاج 15 31

قنا 15 32

الأقصر 15 32

أسوان 16 33

أبوسمبل 18 32

الوادى الجديد 17 32

شلاتين 23 31

أبو رماد 23 30

حلايب 24 28

رأس حدربة 24 28