في لفتة طيبة.. 4 فنانات وإعلامية يزرن نادية لطفي في منزلها (صور)





نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورًا لها بصحبة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز وشقيقتها إيمي غانم والفنانة القديرة رجاء الجداوي والإعلامية بوسي سمير، من داخل منزل الفنانة نادية لطفي.





وعلقت دنيا، على الصورة التي نشرتا بحسابها موقع الصور الشهيرة "إنستجرام"، قائلة: "شكرا لأجمل نجمة.. الجميلة نادية لطفي على إنها إدتنا الفرصة الحلوة دي إننا نستمتع بيها وبجمالها وجمال روحها الدائم ما شاء الله.. ربنا يديكي الصحة ويخليكي لينا".





ونالت الصورة إعجاب الجمهور الذي أشاد بهذه اللفتة الطيبة التي بادرت بها النجمات.



