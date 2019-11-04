مهمة للحياة الجنسية.. فوائد مذهلة للرجال عند تناول "الطماطم"

كشف الطبيب الصيدلي باهر السعيد، أن تناول الرجال للطماطم بصفة يومية، مهم للحياة الجنسية للرجال الذين يعانون من ضعفي الحيوانات المنوية.





وقال "السعيد" في لقاء مع برنامج "في الكبسولة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن هناك دراسة أجريت في جامعة شيفيلد البريطانية، وأثبتت أن الرجال الذين تناولوا عصير الطماطم لمدة ثلاثة شهور متتالية ارتفعت نسبة الخصوبة لديهم بنسبة 40%.





كما كشف أن الطماطم لها العديد من الفوائد حيث تحتوي على مادة الليكوبين، وهي مادة مضادة للأكسدة وتقلل من الكوليسترول، وتمنع تشوه وتأثر الحيوانات المنوية، وتقلل من انسداد الشرايين، بالإضافة لاحتوائها على الحديد وسعرات حرارية قليلة، ويوجد بها زنك يساعد على التئام الجروح.





وحذر مرضى الفيروسات الكبدية والضغط، من الإكثار في تناول الطماطم لأنها تزيد من التهاب الكبد.



