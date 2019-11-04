المصري يعيد ميمي عبد الرازق مديراً لقطاع النائين بالنادي

أعلن مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية تعيين الكابتن ميمي عبد الرازق المدير الفني الأسبق لفريق سموحة، مديراً فنيا لقطاع الناشئين بالنادي خلفاً لمدير قطاع الناشئين السابق عباس نور الدين.





فيما قرر أيضاً مجلس إدارة النادي المصري تعيين علي السعيد مشرفا للبراعم بالنادي المصري.





وتقدم ميمي عبد الرازق باستقالته من تدريب نادي منتخب السويس، بعد إجرائه لعملية دقيقة بالقلب ليتولى محمد صلاح همام الفريق السويسي قبل انطلاق دوري الدرجة الثانية، بأسبوع فقط.



