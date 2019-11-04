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مطربة شابة تساند محمد الشرنوبي في أزمته الأخيرة (صورة)

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 05:35 ص
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بوابة الفجر
ريهام كمال
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ساندت المطربة الشابة ياسمين علي، زميلها محمد الشرنوبي وذلك بعد أزمته الأخيرة حول بقرار نقابة المهن الموسيقية ايقافه عن الغناء.

ونشرت ياسمين علي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورة لـ"الشرنوبي"، كتعبير منها عن دعمها ومؤازرتها له.

تعليقها على الأزمة
وعلقت "ياسمين" على الأزمة قائلة: "اأنا واثقة في أستاذ هاني شاكر وأعضاء مجلس النقابة أنهم ظهرنا في وقت الزنقة، اكيد في حل، كان في مشكلة قريبه لنفس المشكلة دي بين شيرين وأستاذ نصر محروس وأستاذ حسن أبو السعود الله يرحمه حلها ودي، أتمني يكون في حل.. ويارب يارب يعديك يا شرنوبي من المشكلة دي بالخير".

قرار إيقاف الشرنوبي
كانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، أصدرت قرارًا بإيقاف المطرب الشاب محمد الشرنوبي عن الغناء لحين حل نزاعه مع المنتجة الشابة سارة الطباخ.

تحقيقات "الموسيقيين"
وأجرت النقابة تحقيقاتها في الأزمة والتي أثبتت تنفيذ المنتجة الشابة سارة الطباخ، كل البنود المتفق عليها في التعاقد معه، واخلال محمد الشرنوبي بالعقد.

تعليق الشرنوبي على أزمته
من جانبه علق الشرنوبي، على أزمته خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج الحكاية المذاع على شاشة mbc قائلًا إنه لم يصله حتى اللحظة أي إقرار رسمي بخصوص إيقافه عن الغناء.

وأشار إلى أنه سجل الأغنية محل الخلاف في فيلم "الممر" بعلم الشركة التي كان متعاقدًا معها بحضور الموسيقار الكبير عمر خيرت.


مطربة شابة تساند محمد الشرنوبي في أزمته الأخيرة (صورة)
مطربة شابة تساند محمد الشرنوبي في أزمته الأخيرة (صورة)
مطربة شابة تساند محمد الشرنوبي في أزمته الأخيرة (صورة)
مطربة شابة تساند محمد الشرنوبي في أزمته الأخيرة (صورة)
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