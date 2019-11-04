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الشروط والمستندات المطلوبة للحجز في الإعلان الـ12 للإسكان الاجتماعي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:53 ص
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أرشيفية
أرشيفية
نعيم يوسف
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أعلنت وزارة الإسكان عن بدء تلقي طلبات الحجز في الإعلان الـ12 من إعلانات الإسكان الاجتماعي، والذي يهدف هذه المرة لتنمية مدن القناة، وذوي الاحتياجات الخاصة، ومن المقرر توفير الوحدات السكنية التي مساحتها 90 متر بـ179 ألف جنيه.

ومن المقرر أن يبدأ الحجز في 11 نوفمبر الجاري، وينتهي في 12 ديسمبر المقبل، ويستمر لمدة شهر.
ووضعت الوزارة ثلاثة شروط يجب توافرها في المتقدم للحجز، أولها: ألا يزيد مرتب الأعزب عن 4200 جنيه، ولا يزيد راتب المتزوج عن 5000 جنيه، وثاني شرط عن عدم حصول المتقدم أو أي من أفراد أسرته عن وحدة سكنية من الإسكان في وقت سابق، والشرط الثالث أن يكون من سكان المحافظة المتقدم للحصول على وحدة بها، أو من العاملين بهذه المحافظة.

أما بالنسبة للأوراق المطلوبة، فهي: صورة بطاقة، مفردات مرتب، برنت من التأمينات، وصل كهرباء أو غاز أو مياه، وعلى المتزوج أن يرفق صورة رقم قومي سارية للزوجة، وشهادات ميلاد الأطفال، وقسيمة الزواج.

هذا، وشمل الإعلان أيضا أصحاب الإعاقة، والمطلوب منهم إرفاق مستند لللأعاقة، ووصل مرافق، ومفردات مرتب.
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