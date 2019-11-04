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جوارديولا يصدم مشجعي مانشستر قبل موقعة ليفربول

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:24 ص
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بيب جوارديولا
بيب جوارديولا
السيد علي
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صدم مدرب فريق مانشستر سيتي بيب جوارديولا، جماهير النادي الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول الأحد المقبل في إطار منافسات الدوري الإنجليزي، وذلك بشأن اللاعب دافيد سيلفا.

وتعرض في وقت سابق قائد السيتزن  لإصابة عضلية في مباراة السبت أمام ساوثهامبتون في الجولة الحادية عشر من البريميرليج.

وقال جوارديولا أنه لا يتعقد تواجد سيلفا أمام فريق ليفربوول في قمة الدوري الإنجليزي، الأسبوع المقبل.

وواصل جوارديولا في تصريحات أبرزتها جريدة ميرور البريطانية: "لم أتحدث مع الطبيب ولكن عندما يكون لديه مشكلة في العضلات ولا يستطيع اللعب أكثر من ذلك، فهذا يعني وجود شيء لديه".

وأتم : "الإصابة العضلية تعني الغياب مدة تتراوح ما بين 10 إلى 12 يومًا على الأقل".

وإختتم جوارديولا حديثه: "قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول، أخبرني أنه يعاني من مشكلة في العضلات".

ويتواجد ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور11 جولة وبفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق مانشستر سيتي. 

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مانشستر يونايتد ليفربول ليفربو بيب جوارديولا اليوم

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