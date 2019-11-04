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كلوب: لم أفكر في مواجهة مانشستر سيتي حتى الآن

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:07 ص
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بوابة الفجر
السيد علي
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صرح مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب، أنه لم يفكر بعد في مباراتهم المرتقبة، الأسبوع المقبل، أمام مانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل الريدز في الوقت الراهن، صدارة ترتيب جدول البريميرليج بـ31 نقطة، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي.

وأكد يورجن كلوب في تصريحات أرزتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "لم أفكر أبدًا في مباراتنا أمام مانشستر سيتي وأستون فيلا معًا".

وكان قد حقق الليفر فوزاً صعباً، أمس الأول على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف في الجولة الحادية عشر من الدوري.

وأكمل كلوب: "لم أفكر مطلقًا بضرورة فوزنا أمام أستون فيلا نظرًا لوجود إمكانية لخسارتنا أمام مانشستر سيتي في الأسبوع القادم وسنكون بعد ذلك متقاربين في النقاط أو شيء من هذا القبيل".

وإستمر يورجن في حديثه: "حتى الآن ليس لدي أي فكرة عن نتائج الفرق الأخرى في الدوري الإنجليزي، لم أستفسر عن ذلك، لم يكن الأمر مهمًا للغاية".

وأردف يورجن : "نعم مباراتنا أمام أستون فيلا كانت مهمة خاصة بالنظر إلى طريقة لعبهم، كانت مباراة هامة وصعبة حقًا، لكننا فزنا وهذا جيد".

وإختتم كلوب حديثه قائلًا: "والآن علينا أن نستعد من أجل التحدي المقبل، جينك".

ويواجه غداً الثلاثاء فريق ليفربول مع جينك في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا. 

ومن المقرر أن يستضيف ملعب الأنفيلد، مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الجولة الثانية عشر.
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يورجن كلوب ليفربو كرة القدم في توتنهام

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