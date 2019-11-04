Advertisements
Advertisements
Advertisements

رأسه طارت بعيدا عن جسده.. الجيش الأمريكي يفرج عن صور جديدة لعملية قتل البغدادي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 02:49 ص
Advertisements
أبو بكر البغدادي
أبو بكر البغدادي
Advertisements
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال الأيام الماضية عن إمكانية عرض بعض المشاهد من عملية قتل زعيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، ومن حينها يترقب الملايين هذا الإعلان لمعرفة تفاصيل هذه العملية، التي أطلق عليها "كايلا مولر".

وأخيرًا، أفرجت القيادة الوسطى للجيش الأمريكي عن بعض الصور الخاصة للعملية، ومقطع فيديو جديد وفقا لــ"العربية نت".

التنسيق مع الاستخبارات العراقية و"قسد"
بدأ الهجوم على المجمع السكني الذي كان يقطنه الإرهابي الأول في العالم، ويقع في قرية باريشا بمحافظة إدلب السورية، بعد التنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والاستخبارات العراقية، حيث قامت القوة المكلفة بحماية 11 طفلا موجودين في المجمع السكني، وتسليمهم إلى راع أغنام يعيش بالمنطقة وطلبوا منه الهروب لمسافة تبعد كيلومتر واحد، وألا يعود إلا بعد سماع دوي ثلاثة غارات قوية.

الفصل الأخير من حياة البغدادي
وطالبت القوات من "البغدادي" تسليم نفسه، وهاجمت المكان وقتلت 5 من أعوانه، إلا أن زعيم التنظيم الإرهابي رفض تسليم نفسه، وحاول الهروب من أحد الأنفاق، ثم فجر نفسه ومعه طفلين لا تتجاوز أعمارهما 12 عاما، وسيدتان ترتديان حزامين ناسفين. وفقا لما رواه قائد القيادة الوسطى، الجنرال كينيث ماكينزي.

في السياق، يروي وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، الساعات الأخيرة من عمر المطلوب الأول على لائحة الإرهاب في العالم، موضحا أن "البغدادي" كان يبكي ويصرخ ومعه أطفاله من ملاحقة الكلاب البوليسية، ثم قام بتفجير نفسه وقتل هو ومن معه، ثم اقتربت القوات مما تبقى منه، ورأوا أن رأسه طارت عن جسده الذي تحول إلى أشلاء.

وأوضح "إسبر"، أن القوات حملت معها ما يفيدهم في التحقيقات من المجمع السكني، وأخذوا معهم المرشد الذي وشى به، وبعد خروجهم قامت الطائرات بدك المجمع السكني بالصورايخ.

شاهد عيان يروي لحظات نهاية خليفة داعش
بدوره، قال راعي الأغنام، وهو شاهد العيان الذي يعيش بالقرب من منزل البغدادي، إن قوات أجنبية ومعها قوات عربية هبطت إلى المكان نحو الساعة الحادية عشر، واستخدموا مكبرا الصوت وطالبوا من في المنزل بتسليم أنفسهم، ونادوا باسم الشخص الذي اشتىرى المنزل قائلين: "أبو محمد سلامة سلم حالك"، ثم داهموا المنزل وأخرجوا الأطال وسلموهم له وطلبوا منه ترك المكان وأعطوه ضوءاً كي لا يستهدفه الطيران الذي كان يحلق في أجواء المنطقة.

رأسه طارت بعيدا عن جسده.. الجيش الأمريكي يفرج عن صور جديدة لعملية قتل البغدادي
رأسه طارت بعيدا عن جسده.. الجيش الأمريكي يفرج عن صور جديدة لعملية قتل البغدادي
رأسه طارت بعيدا عن جسده.. الجيش الأمريكي يفرج عن صور جديدة لعملية قتل البغدادي
رأسه طارت بعيدا عن جسده.. الجيش الأمريكي يفرج عن صور جديدة لعملية قتل البغدادي
رأسه طارت بعيدا عن جسده.. الجيش الأمريكي يفرج عن صور جديدة لعملية قتل البغدادي
رأسه طارت بعيدا عن جسده.. الجيش الأمريكي يفرج عن صور جديدة لعملية قتل البغدادي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير أمريكى مقتل البغدادي عملية قتل البغدادي زعيم داعش الجيش الأمريكي الإرهاب أمريكا تقتل البغدادي أبو بكر البغدادي

أخبار تهمك

عاجل.. رسالة من إنجلترا تقرب صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب ويضم لاعب بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نجمة "ستار أكاديمي" تعلن إصابتها بالسرطان

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تغييرات في مجلس أمناء قناة النادي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يعلن مفاجأة بشأن طلب السيسي الأخير من البرلمان

منذ يوم

عاجل.. تركي آل الشيخ يجتمع مع أسطورة ريال مدريد في القاهرة ويعلن عن مفاجأة قريباً (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن وصوله إلى مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخلص من لاعب جديد

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة من رئاسة الجمهورية بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتطبيق نهاية نوفمبر

منذ حوالي 5 ساعات

"السيسي" يحقق انجاز جديد لسكك حديد مصر.. ويوجه انذار لـ "الوزير"

منذ حوالي 14 ساعة

أخبار برشلونة اليوم.. ميسي يطرد نجم البارسا ويحسم مصير فالفيردي وصدمة بسبب الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة صباح اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

شريف منير يلقن ابنته "أسما" درسًا قاسيًا بعد تصريحاتها عن "الشعراوي" (فيديو)

منذ يوم

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. النيابة تخلي سبيل 3 غواصين من طاقم المركب المحترق بمرسى علم

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

ليست غارة أمريكية.. شاهد كيف قُتل أبو بكر البغدادي؟

الرئيس الأمريكي ومعاونيه شاهدوا عملية مقتل البغدادي

عاجل.. الحكومة الإيرانية: مقتل "البغدادي" لا يعني نهاية تنظيم داعش

عاجل.. قوات سوريا الديمقراطية تستهدف الساعد الأيمن لـ"البغدادي"

رئيس الحكومة العراقية: قتل "البغدادي" عملية نوعية بدأت من العام الماضي

أول تعليق من والد الطيار الأردني معاذ الكساسبة بعد مقتل "البغدادي" (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:18 م

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

عاجل.. تركي آل الشيخ يجتمع مع أسطورة ريال مدريد في القاهرة ويعلن عن مفاجأة قريباً (صورة)

10:39 م

عاجل.. نجمة "ستار أكاديمي" تعلن إصابتها بالسرطان

02:13 ص

بشرى سارة من رئاسة الجمهورية بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتطبيق نهاية نوفمبر

11:05 م

البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب ويضم لاعب بيراميدز

07:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

ads
DMCA.com Protection Status