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رئيس تشريعية البرلمان: إجراء 3 انتخابات خلال عام 2020

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:40 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية في مجلس النواب، ورئيس حزب الوفد، عن انعقاد 3 انتخابات رئاسية، قائلًا إن عام 2020 سيشهد 3 انتخابات؛ انتخابات مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والمحليات، لافتًا إلى أن الحكومة تحدد التوقيت وفقًا لمعايير مالية وأمنية، وهي الأقدر على ضبط هذه المعايير.

وأشار "أبو شقة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "هنا القاهرة"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء الأحد، إلى انه يعتقد أن انتخابات مجلس الشيوخ ستكون في المقدمة؛ لأن انتخابات مجلس النواب ستكون في شهر نوفمبر تقريبًا، وقد يلحق بذلك المحليات.

وأوضح أن الجهاز الوظيفي في الدولة مضطرب، وأن الفسادالحكومي سببه الرئيسي هو أننا أمام نظام بالنسبة لقانون محليات يحتاج هدمه كاملًا، وأن نكون أمام قانون عصري يواكب تطلعات المصريين عقب 30 يونيو 2013.
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الكلمات المفتاحية

مصر مجلس النواب بهاء أبو شقة انتخابات 2020

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