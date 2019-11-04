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عاجل.. حادث دهس وطعن في إسطنبول.. ووقوع مصابين

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 01:55 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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وقع حادث دهس وطعن في وسط إسطنبول، أسفر عن إصابة 13 شخصا بينهم حالتان حرجتان.

وقام سائق حافلة في تركيا بدهس عدد من الأشخاص في منطقة بيسكيتاش وسط إسطنبول، وأثناء هروبه قام بطعن أحد الأشخاص، ثم ألقى بنفسه في مضيق البوسفور، إلا أن رجال الأمن أخرجوه من المياه وأعتقلوه.

وكشفت الصحافة المحلية أن الحادث وقع أمام موقف للحافلات، وأسفر عن إصابة 13 شخصا.

الجدير بالذكر أن تركيا تعاني في الفترة الأخيرة من أوضاع داخلية صعبة بسبب السياسة التي يتبعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خاصة سياسته الخارجية، والتدخل في شئون الدول الأخرى في محاولة للهروب من المشاكل الداخلية، مثل الدفع بالجيش التركي لاحتلال شمال شرق سوريا، بينما شهد الاقتصاد التركي، والليرة التركية تدهورا كبيرا خلال الشهور الماضية الأمر الذي فاقم الأوضاع الداخلية سوءا.
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