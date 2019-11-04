عاجل.. النيابة تخلي سبيل 3 غواصين من طاقم المركب المحترق بمرسى علم

أمرت نيابة جنوب البحر الأحمر، بإخلاء سبيل 3 غواصين ضمن طاقم المركب الذي تعرض للاحتراق بمدينة مرسي علم جنوب البحر الأحمر، في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضي، والذي لقيت به سائحة أمريكية مصرعها وتم إنقاذ 18 سائحا آخرين من جنسيات مختلفة من خلال طاقم المركب.



كما أمرت النيابة العامة إخلاء سبيل مدير الشئون الإدارية للشركة المالكة للانش، من ديوان قسم شرطة مرسي علم، وذلك فى حضور محامى دفاع المتهمين.



وكانت أمرت النيابة العامة مساء أمس الأحد بحبس 9 أشخاص من طاقم اللنش "سوزانه"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهمة القتل الخطأ.



تعود أحداث الواقعة عندما ورد إخطار للأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، بإندلاع حريق ضخم بلنش سياحى سفارى بالقرب من شواطئ الكيلو 45 شمال مرسى علم، مما أسفر عن مصرع سائحة أمريكية الجنسية، وإنقاذ 18 آخرين بجانب 12 من طاقم المركب بينهم 3 غواصين.



وتبين بعد ذلك أن السائحة الأمريكية التى لقيت مصرعها كانت عائدة للنش مرة أخرى بعد نقلها للنش آخر لإحضار جهاز لاب توب ومتعلقات شخصية خاص بها، إلا أنها لقيت مصرعها وسط النيران، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تباشر التحقيقات لتلك القضية مع طاقم اللنش.