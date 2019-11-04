Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. النيابة تخلي سبيل 3 غواصين من طاقم المركب المحترق بمرسى علم

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 02:29 ص
Advertisements
بوابة الفجر
محمد طه
Advertisements
أمرت نيابة جنوب البحر الأحمر، بإخلاء سبيل 3 غواصين ضمن طاقم المركب الذي تعرض للاحتراق بمدينة مرسي علم جنوب البحر الأحمر، في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضي، والذي لقيت به سائحة أمريكية مصرعها وتم إنقاذ 18 سائحا آخرين من جنسيات مختلفة من خلال طاقم المركب.

كما أمرت النيابة العامة إخلاء سبيل مدير الشئون الإدارية للشركة المالكة للانش، من ديوان قسم شرطة مرسي علم، وذلك فى حضور محامى دفاع المتهمين.

وكانت أمرت النيابة العامة مساء أمس الأحد بحبس 9 أشخاص من طاقم اللنش "سوزانه"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهمة القتل الخطأ.

تعود أحداث الواقعة عندما ورد إخطار للأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، بإندلاع حريق ضخم بلنش سياحى سفارى بالقرب من شواطئ الكيلو 45 شمال مرسى علم، مما أسفر عن مصرع سائحة أمريكية الجنسية، وإنقاذ 18 آخرين بجانب 12 من طاقم المركب بينهم 3 غواصين.

وتبين بعد ذلك أن السائحة الأمريكية التى لقيت مصرعها كانت عائدة للنش مرة أخرى بعد نقلها للنش آخر لإحضار جهاز لاب توب ومتعلقات شخصية خاص بها، إلا أنها لقيت مصرعها وسط النيران، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تباشر التحقيقات لتلك القضية مع طاقم اللنش.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصرع سائحة مرسى علم شمال مرسى علم

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

منذ حوالي 6 ساعات

شريف منير يلقن ابنته "أسما" درسًا قاسيًا بعد تصريحاتها عن "الشعراوي" (فيديو)

منذ يوم

تغييرات في مجلس أمناء قناة النادي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"السيسي" يحقق انجاز جديد لسكك حديد مصر.. ويوجه انذار لـ "الوزير"

منذ حوالي 13 ساعة

البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب ويضم لاعب بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجأة تقلب الطاولة على الأهلي في صفقة كهربا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نجمة "ستار أكاديمي" تعلن إصابتها بالسرطان

منذ 34 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم.. ميسي يطرد نجم البارسا ويحسم مصير فالفيردي وصدمة بسبب الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يجتمع مع أسطورة ريال مدريد في القاهرة ويعلن عن مفاجأة قريباً (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رسالة من إنجلترا تقرب صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة للموظفين.. 3 أيام إجازة الأسبوع المقبل

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يتخلص من لاعب جديد

منذ حوالي 15 ساعة

بشرى سارة من رئاسة الجمهورية بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتطبيق نهاية نوفمبر

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة صباح اليوم

منذ ساعتين

عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن وصوله إلى مصر

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

إنقاذ 30 سائح ألماني بعد غرق لنش سياحي بالغردقة

نجاة 32 شخصا وإصابة 4 آخرين في حريق لانش الغردقة

عاجل.. نجاة 18 سائحا وطاقم مركب من كارثة محققة بمرسى علم

تحمل سياح أمريكان.. التفاصيل الكاملة لحريق مركب سفاري بمرسى علم

نيابة القصير تبدأ التحقيقات في حريق لنش مرسى علم

الفجر تنشر صورة لحظة حريق لنش مرسى علم (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:13 ص

عاجل.. نجمة "ستار أكاديمي" تعلن إصابتها بالسرطان

عاجل.. تركي آل الشيخ يجتمع مع أسطورة ريال مدريد في القاهرة ويعلن عن مفاجأة قريباً (صورة)

10:39 م

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

08:18 م

بشرى سارة من رئاسة الجمهورية بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتطبيق نهاية نوفمبر

11:05 م

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة صباح اليوم

12:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

ads
DMCA.com Protection Status