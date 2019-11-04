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تطور جديد في أحداث الثورة اللبنانية.. والأمن يتراجع أمام المتظاهرين

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 01:37 ص
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مظاهرات لبنان
مظاهرات لبنان
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تشهد الشوارع والميادين في لبنان تطورًا جديدًا في موجة التطورات التي اندلعت منذ أسابيع حيث قام متظاهرون في العاصمة بيروت وعدد من المحافظات بقطع الطرق الرئيسية والطرق السريعة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتجمعت أعداد من المتظاهرين في الطرق الرئيسية وافترشوها، وقام أخرون بقطع الطريق بسياراتهم الخاصة، بينما أشعل أخرون النيران في عدد من إطارات السيارات، وأقاموا حواجز أسمنتية وسواتر ترابية.

من جانبها، قامت قوات الجيش والأمن بالتفاوض مع المتظاهرين، وحاولت منعهم من قطع الطرق إلا أن أعداهم الكبيرة في أكثر من اتجاه فاجتهم واضطروا للتراجع، وأعلن المتظاهرون بدء الاعتصام، إلا أنه لم تحدث أي مصادمات عنيفة بين الطرفين.

هذا، وقامت قوات الأمن بإزالة العوائق من الشوارع الرئيسية التي خلت من المتظاهرين، خشية عودتهم وإغلاقها مرة أخرى وبدأت في تنفيذ انتشار واسع في محيط الطرق المغلقة.
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