Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعليق ناري من قائد ريال مدريد عقب التعادل مع ريال بيتيس

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 01:29 ص
Advertisements
ريال مدريد وبيتيس
ريال مدريد وبيتيس
حسام مجدي
Advertisements
علق الإسباني سيرجيو راموس مدافع نادي ريال مدريد على تعادل فريقه أمس السبت 2 نوفمبر مع نادي ريال بيتيس في بطولة الدوري الإسباني.


نتيجة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس

وانتهت المباراة التي جمعت بين نادي ريال مدريد ونادي ريال بيتيس بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعت بينهم أمس ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.


تعليق راموس على مباراة اليوم

وقال راموس في تصريحات صحفية عقب مباراة اليوم: "كنا نعرف اننا اليوم كنا امام فرصه ثمينه لنتصدر جدول الترتيب بعد ما حدث في مباراة برشلونة ، نحن بحثنا عن الفوز منذ الدقيقه الاولى لكننا لم نجد الفعالية امام المرمى ولكن الجميع عمل بصورة جيدة في الهجوم والدفاع ولكن ايضًا ريال بيتيس يلعب كرة القدم بصورة جميله".


وأضاف: "ليس من السهل في يومنا هذا ان تفوز بأي مباراه ، كل مباراه تحتاج عمل كبير لكن في نهاية المطاف ربما حصلنا اليوم على نقطه بنكهة مريرة ، علينا ان نعود من جديد لنعمل ونصنع الفارق ونحقق الانتصارات".


وتابع: "هذه هي كرة القدم ، لا يمكن ان تلعب بنفس الرتم طوال الـ90 دقيقة ، بأول الدقائق لعبنا بكثافه كبيره وكنا نتواجد في ملعب ريال بيتيس لكن المباراه تغيرت ، ربما تراجعنا بعض الشيء ، لم ننجح في تسجيل الاهداف لكن ربما كان هناك ايضًا هدف وتم إلغائه بتقنية الـVAR، ربما كان هناك بعض الإلتحامات وشاهدت ذلك لكن الحكم له القرار في النهاية".


وأنهى راموس حديثه قائلا: "هذا هو واقع كرة القدم ، في كل يوم تزداد الصعوبه في الفوز على أي خصم ، اليوم ليفانتي فاز على برشلونه وهذا يظهر بأن المبارايات ليست سهله بغض النظر عن الخصم الذي تلعب أمامه ، نحن نعرف ان هذا ايضًا يعكس ان الدوري الاسباني هو افضل دوري في العالم".


ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني

وبهذه النتيجة يصل رصيد ريال مدريد إلى 22 نقطة ليتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.


موعد مباراة ريال مدريد القادمة

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي جلطة سراي يوم الأربعاء القادم 6 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

سيرجيو راموس ريال مدريد وريال بيتيس ريال مدريد ترتيب الدوري الاسباني اليوم الدوري الاسباني

أخبار تهمك

البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب ويضم لاعب بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجمة "ستار أكاديمي" تعلن إصابتها بالسرطان

منذ 35 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتخلص من لاعب جديد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار برشلونة اليوم.. ميسي يطرد نجم البارسا ويحسم مصير فالفيردي وصدمة بسبب الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة للموظفين.. 3 أيام إجازة الأسبوع المقبل

منذ ساعة و نصف

"السيسي" يحقق انجاز جديد لسكك حديد مصر.. ويوجه انذار لـ "الوزير"

منذ حوالي 13 ساعة

تغييرات في مجلس أمناء قناة النادي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة تقلب الطاولة على الأهلي في صفقة كهربا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يجتمع مع أسطورة ريال مدريد في القاهرة ويعلن عن مفاجأة قريباً (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

شريف منير يلقن ابنته "أسما" درسًا قاسيًا بعد تصريحاتها عن "الشعراوي" (فيديو)

منذ يوم

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة صباح اليوم

منذ ساعتين

بشرى سارة من رئاسة الجمهورية بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتطبيق نهاية نوفمبر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رسالة من إنجلترا تقرب صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن وصوله إلى مصر

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

نشرة أخبار ريال مدريد اليوم: ضحية جديدة في الريال وإنقاذ رقبة زيدان وتحديد بديل كورتوا شبح مورينيو يظهر من جديد

ريال مدريد يضرب ليجانيس بخماسية في الدوري الإسباني

أهداف مباراة - ريال مدريد 5 × 0 ليجانيس| الدوري الإسباني

«شووت Salah» مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول NOW

مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس Real Madrid vs Real Betis live online بدون تقطيع beIN SPORT

راموس يهاجم حكم مبارة ريال مدريد و ريال بيتيس

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:13 ص

عاجل.. نجمة "ستار أكاديمي" تعلن إصابتها بالسرطان

عاجل.. تركي آل الشيخ يجتمع مع أسطورة ريال مدريد في القاهرة ويعلن عن مفاجأة قريباً (صورة)

10:39 م

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

08:18 م

بشرى سارة من رئاسة الجمهورية بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتطبيق نهاية نوفمبر

11:05 م

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة صباح اليوم

12:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

ads
DMCA.com Protection Status