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الرئاسة: 780 من 3286 جهة لم تطبق الحد الأدنى للأجور

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:51 ص
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السفير بسام راضي
السفير بسام راضي
أمنية فوزي
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قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تناول ملف رفع الحد الأدنى للأجور على مستوى المؤسسات والجهات الحكومية.

وأوضح "راضي"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن هناك بعض الجهات التي لم تطبق قرار الحد الأدنى للأجور، لافتًا إلى أن قرار الرئيس يتم تطبيقه على المستوى التنفيذي، وعلى مستوى مجلس الوزراء، ووزارة المالية.

وأشار إلى أن إجمالي الجهات المعنية المخاطبة بهذا القرار حوالي 3286 جهة، وأن الإجراءات كانت معقدة، وتستغرق وقتًا، موضحًا أنه تم التوجيه بالإسراع لتطبيق هذا القرار في أسرع وقت ممكن.

ولفت المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أنه يتبقى حوالي 780 جهة لم تطبق هذا القرار، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق هذا القرار بنهاية هذا الشهر.
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الكلمات المفتاحية

رئاسة الجمهورية توك شو السفير بسام راضي

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