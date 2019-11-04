بشرى سارة للموظفين.. 3 أيام إجازة الأسبوع المقبل

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف، سيكون يوم السبت المقبل الموافق 9 نوفمبر 2019، الموافق 12 من ربيع الأول 1441 هجرية، ونظرًا لأن السبت يعتبر إجازة رسمية، يتساءل البعض عن الإجازة الرسمية وموعدها.





الحكومة المصرية حسمت الجدل، وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، قرارَا بمنح العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال، يوم الأحد المقبل الموافق 10 نوفمبر إجازة رسمية بدلا من يوم السبت.





وفقا لهذا القرار يحصل العاملون في الدولة على 3 أيام إجازة مدفوعة الأجر، وهي يومين إجازة أسبوعية، الجمعة والسبت، ويوم الأحد.





الجدير بالذكر أن دار الإفتاء أصدرت بيانا رسميا، قالت فيه إنه تبين ثبوت رؤية هلال شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريًّا بالعين المجردة، وأعلنت أن يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر سيكون أول أيام شهر ربيع الأول.