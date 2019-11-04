هاني رسلان: الولايات المتحدة الطرف الأكثر فاعلية في أزمة سد النهضة حاليًا

قال الدكتور هاني رسلان، رئيس بحوث السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مفاوضات سد النهضة وصلت لطريق مسدود، وإن قمة سوتشي لم تفلح في زحزحه الكبوة، وكل ما أفرزته هو عودة المفاوضات المباشرة.



وأشار "رسلان"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الأحد، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الطرف الأكثر فعالية في القضية؛ لأن واشنطن هي الراعية لإثيوبيا في إفريقيا ولما يسمى بالنموذج الإثيوبي للتنمية والاستقرار.



وأضاف أن نجاح اجتماع واشنطن بخصوص أزمة سد النهضة يتوقف على مدى الضغط الأمريكي على أديس ابابا خاصة أنها ترفض الوساطة الدولية، وقبلت هذا الاجتماع على مضض لمواقفها خارج القانون الدولي، ولأنها لاتسطيع رفض طلب واشنطن ومع ذلك قالت إثيوبيا أنه إجتماع تشاوري ولن يسمح بمناقشة الأمور الفنية خارج منظومة الأطراف الثلاثة وهو موقف غير مبشر.

