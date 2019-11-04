شاهد.. الأغنية سبب إيقاف محمد الشرنوبي عن الغناء (فيديو)

قررت نقابة المهن الموسيقية، إيقاف المطرب الشاب محمد الشرنوبي، عن الغناء لحين حل النزاع مع المنتجة سارة الطباخ.





وأوضح الشرنوبي، أنه لم يتلقى أي إخطار رسمي بإيقافه عن الغناء حتى الآن.





وأشار خلال تصريحات إعلامية، إلى أن سبب إيقافه عن الغناء هو تقديم الشركة المنتجة التي كان يتعامل بشكوى ضده في النقابة بسبب غنائه أغنية في فيلم "الممر"





ولفت إلى أن بحوذته صورة تثبت أن صاحبة الشركة كانت في الاستديو أثناء تسجيل الأغنية، أي أن غناء الأغنية كان بعلم الشركة.





ويقدم "الفجر الفني" الأغنية سبب إيقاف الشرنوبي عن الغناء بقرار من نقابة الموسيقيين.







