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تعرف على آخر مستجدات حالة مؤمن زكريا الصحية.. وموقفه من مساعدة تركي آل الشيخ

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 01:01 ص
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مؤمن زكريا وتركي الشيخ
مؤمن زكريا وتركي الشيخ
السيد علي
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كشف مؤمن زكريا لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن آخر مستجدات إصابته وبرنامجه العلاجي خلال الفترة المقبلة.

وصرح مؤمن زكريا عبر برنامج "ملعب أون" المذاع على فضائية أون سبورت: "أسير على برنامج العلاج الطبيعي قبل السفر، وأخوض برنامج تأهيلي من أجل العودة للملاعب".

وتحدث مؤمن على موقف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، قائلاً: "أشكر تركي آل الشيخ الذي لم يتأخر عني مُطلقًا وحجز لي المستشفى والطبيب في أمريكا وأنتظر التأشيرة لأسافر".

وكان تركي آل الشيخ المستشار بالديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، قد أعلن عن تقدمه لمساعدة مؤمن زكريا وحجز طبيب في أمريكا لفحص اللاعب ومعرفة تفاصيل إصابته.

يذكر أن مؤمن زكريا يعاني مؤخراً من إصابة في الأعصاب تبعده عن الملاعب، ويخضع لبرنامج علاجي بين مصر وألمانيا في الفترة الحالية.

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