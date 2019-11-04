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مصطفى قمر عن غناء محمد رمضان: "يعمل اللي هو عايزه"

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 01:04 ص
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بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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اقيمت أمس الأحد ندوة "نجم وندوة" بقصر السينما، تحت إدارة وإشراف الإعلامي تامر عبد المنعم مدير القصر والتي استضاف خلالها المطرب مصطفى قمر.

وتحدث قمر، خلال الندوة عن بعض أعماله وبالأخص آخر ألبوماته، وأهم محطات فى مشواره الفنى.

وعلق على الأغاني الذى يقدمها زميله الفنان محمد رمضان، قائلًا في البداية: "من وجهة نظري إذا كانت الأغنية تحمل مواضيعًا مثل التطرف الديني أو الألفاظ البزيئة، فهي ضد المبادئ أو ضد الأعراف ويجب أن يتم منع طرحها".

وأضاف: "محمد رمضان يعمل اللي هو عايزه، هو بيقدم نوع من الغناء موجود فى الدول الكبرى" .

وتابع حديثه: "رمضان، بيقدم سلعه لو نالت إعجاب الناس هتسمعها ومش هنقدر نمنعهم، مش ممكن تحارب تيار لكن ممكن تحارب مبدأ" .

أعماله المقبلة
وكشف "قمر"، خلال الندوة عن أعماله السينمائية القادمة مشيرًا إلى أنه يستعد لفيلمه الجديد "حريم كريم2".

وأشار إلى أنه تم إبلاع فريق العمل بالكامل ولا صحة عن اعتذار أي من الممثلين، وسيشارك إنه فى العمل برغم عدم موافقته.

ألبومه الجديد
وصرح عن ألبومه الجديد مشيرًا أنه يحضر لطرح أحدث أغنياته "ضحكت ليا"، وهي الأغنية الرئيسية للألبوم الذي طرح عددا من أغنياته خلال الأيام الماضية.

يضم الألبوم على 12 أغنية، حيث تقدم أغنية "باب موارب" الوحيدة بتوزيعين مختلفين في الألبوم، وطرح منه أغنيات :"س من الناس، باب موارب، عارف، معجب، حبيبك اللي تحبه، قفلت السكة، ناوي، نفس الإحساس".

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