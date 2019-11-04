تعرف على حيلة الإخوان للهروب من القضاء (فيديو)



وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إن من هؤلاء الشخصيات القيادي الإخواني مدحت أحمد حماد، والذي غير اسمه في الباسبور التركي إلى عبدالله ترك، والإخواني أسامة محمد حسن، والذي غير اسمه أسامة جاد أوغلوا.



وأضاف أن من بين غيروا اسمائهم وحصلوا على جواز سفر تركي الإخواني محمد عبد العظيم البشلاوي وأصبح اسمه مرات غول، وكذلك يحيى حامد وزير الاستثمار في عهد المعزول محمد مرسي، وأيضا عاكف محمد مهدي نجل مرشد الإخوان السابق، والدكتور سيف عبد الفتاح وكان مستشار المعزول مرسي.



وعقب "أديب"، "عشان تعرفوا هما واصلين إلى أنهي مرحلة في دعم الغخوان.. وكده صعب أن حد يعرف يجبهم رغم صدور أحكام قضائية ضدهم".



عرض الإعلامي عمرو أديب، مجموعة من صور لجوازات سفر لقيادات ورموز إخوانية حصلوا على الجنسية التركية، وغيروا أسمائهم.