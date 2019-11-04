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عاجل.. جنش يكشف موعد عودته للفريق

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:50 ص
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السيد علي
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علق حارس مرمى الزمالك محمود عبد الرحيم جنش، على تلقيه عرضًا من محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي لعلاجه في إنجلترا من إصابة القطع في وتر أكيلس.

وصرح جنش أثناء استضافته ببرنامج ملعب "أون المذاع" على قناة "أون سبورت": "محمد صلاح تواصل معي بعد إصابتي بشهر واطمأن عليً وعرض المساعدة".

وتابع جنش: "بعدها بشهر ونصف كنت أحتاج طبيبًا ونصحني محمد أبو العلا طبيب المنتخب أن أتواصل مع صلاح ليرتب مع دكتور روبين لأسافر من أجل العلاج عنده".

وواصل حارس الزمالك: "تواصل أبو العلا مع صلاح ووجدت الأخير يكلمني سريعًا ويخبرني بأنه سيرتب الأمر".

وأضاف: "الإصابة عقلتني كثيرًا، وتعلمت منها الكثير ومرتضى منصور رئيس الزمالك قال لي أنا أحبك لإنك مثلي وما في قلبك على لسانك".

وأردف: "حزنت جدًا من اتهام أيمن طاهر بإصابتي، هو لم يقصر أبدًا، وزملائي الحراس كانوا يدعمونني ولولاهم لما تألقت".

وأنهي : "سأبدأ مرحلة جديدة من العلاج وسأرتدي حذاء معينًا تمهيدًا لارتداء حذاء كرة القدم، وفي خلال ثلاثة أسابيع سأعود للفريق".

يذكر أن جنش قد أصيب خلال مشاركته في مران منتخب مصر أثناء خوض الفراعنة لمنافسات كأس أمم إفريقيا 2019.
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الكلمات المفتاحية

مرتضى منصور محمد صلاح جنش ايمن طاهر المنتخب المصري الزمالك

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