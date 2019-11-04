مصطفى فهمي يعلق على أزمات الكاف: لا تسر عدو ولا حبيب

أكد مصطفى مراد فهمي، السكرتير العام السابق بالكاف، أن الوضع داخل الاتحاد الإفريقي لا يسر عدو ولا حبيب.





وأعلن مصطفى فهمي، عبر قناة صدى البلد: "الوضع في الاتحاد الإفريقي لا يسر عدو ولا حبيب، كان هناك طموحات أن المجلس الجديد يقوم بطفرة في الكرة الافريقية، لكن حدث تراجع خطير وأزمات كثيرة".





وتابع فهمي: "الاتحاد ليس مستمعا جيدا، ولا يطبق غير ما يدور داخل عقله، أو ما يقال ويتوجه اليه، والدليل ماشهدناه من تخبط رهيب هذا العام".









مصطفى فهمي عن أزمة نهائي الأبطال: رأينا قرارات "غريبة" لم تحدث مطلقا بتاريخ الكاف





وفي سياق متصل أوضح مصطفى فهمي، أنهم رأوا قرارات غريبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والوداد.





وأكمل: "رأينا قرارات غريبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والوداد، اللجنة التنفيذية اتخدت قرارا لا يخصها تماما".





وإختتم مصطفي فهمي حديثه: "رأينا أمور لم تحدث في تاريخ الكاف خلال السنوات الماضية، رغم عدم وجود تطور في الاتصالات وغيرها".



