Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصطفى فهمي يعلق على أزمات الكاف: لا تسر عدو ولا حبيب

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:39 ص
Advertisements
مصطفي فهمي
مصطفي فهمي
السيد علي
Advertisements
أكد مصطفى مراد فهمي، السكرتير العام السابق بالكاف، أن الوضع داخل الاتحاد الإفريقي لا يسر عدو ولا حبيب. 

وأعلن مصطفى فهمي، عبر قناة صدى البلد: "الوضع في الاتحاد الإفريقي لا يسر عدو ولا حبيب، كان هناك طموحات أن المجلس الجديد يقوم بطفرة في الكرة الافريقية، لكن حدث تراجع خطير وأزمات كثيرة".

وتابع فهمي: "الاتحاد ليس مستمعا جيدا، ولا يطبق غير ما يدور داخل عقله، أو ما يقال ويتوجه اليه، والدليل ماشهدناه من تخبط رهيب هذا العام".


مصطفى فهمي عن أزمة نهائي الأبطال: رأينا قرارات "غريبة" لم تحدث مطلقا بتاريخ الكاف

وفي سياق متصل أوضح مصطفى فهمي، أنهم رأوا قرارات غريبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والوداد. 

وأكمل:  "رأينا قرارات غريبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والوداد، اللجنة التنفيذية اتخدت قرارا لا يخصها تماما".

وإختتم مصطفي فهمي حديثه: "رأينا أمور لم تحدث في تاريخ الكاف خلال السنوات الماضية، رغم عدم وجود تطور في الاتصالات وغيرها".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصطفي فهمي كرة القدم المصرية كرة القدم اليوم الزمالك الاهلي الإتحاد الإفريقي لكرة القدم

أخبار تهمك

خاص للفجر الرياضي.. الزمالك يوضح حقيقة معاقبة فرجاني ساسي

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. مفاجأة تقلب الطاولة على الأهلي في صفقة كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب ويضم لاعب بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم.. الصفقة التي طال انتظارها تقترب.. وقرار برحيل نجمي الملكي وشماعة "زيدان" الجديدة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يجتمع مع أسطورة ريال مدريد في القاهرة ويعلن عن مفاجأة قريباً (صورة)

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

منذ حوالي 5 ساعات

تغييرات في مجلس أمناء قناة النادي الأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

شريف منير يلقن ابنته "أسما" درسًا قاسيًا بعد تصريحاتها عن "الشعراوي" (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

أخبار برشلونة اليوم.. ميسي يطرد نجم البارسا ويحسم مصير فالفيردي وصدمة بسبب الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. زوجة نجم مانشستر سيتي تسهر في ملهى ليلي مع ملاكم أمريكي

منذ ساعة

عاجل.. رسالة من إنجلترا تقرب صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن وصوله إلى مصر

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة من رئاسة الجمهورية بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتطبيق نهاية نوفمبر

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتخلص من لاعب جديد

منذ حوالي 14 ساعة

"السيسي" يحقق انجاز جديد لسكك حديد مصر.. ويوجه انذار لـ "الوزير"

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

حسام حبيب يعلق على شائعة زواجه من شيرين

وزير الصحة اليمني عن المساعدات الطبية: "شكرًا لمصر ورئيسها" (فيديو)

كوميك..أزمة بين الكاف واتحاد الكرة بسبب كأس أمم إفريقيا 2019

الاتحاد المغربي يبدي عد رضاه الكامل عن قرارات الكاف بشأن أزمة مباراة نهائي إفريقيا

عاجل.. الأحد إجازة رسمية للعاملين بالدولة عدا هذه الفئة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:39 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يجتمع مع أسطورة ريال مدريد في القاهرة ويعلن عن مفاجأة قريباً (صورة)

بشرى سارة من رئاسة الجمهورية بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتطبيق نهاية نوفمبر

11:05 م

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

08:18 م

تغييرات في مجلس أمناء قناة النادي الأهلي

11:06 م

البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب ويضم لاعب بيراميدز

07:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

ads
DMCA.com Protection Status