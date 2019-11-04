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تعرف على القائمة الكاملة للمكرمين بحفل جوائز MTV EMA 2019

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:38 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد- فريدة أحمد
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شهدت مدينة أشبيلية الاسبانية مساء أمس الأحد، فعاليات حفل توزيع جوائز الموسيقى الأوروبية التي تنظمها قناة الموسيقى العالمية MTV بشكل سنوي باسم MTV VMA لعام 2019 الجاري.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن مركز FIBES Conference and Exhibition الاسباني قد احتضن فعاليات الحفل، الذي كانت قدمته رسميا المغنية الشابة "بيكي جي".

قائمة المكرمين
ونشرت الصحيفة القائمة الكاملة للنجوم المكرمين بالحفل في دورته الجديدة، وبدأتهم بالنجمة تايلور سويفت التي حصدت جائزة أفضل فيديو كليب عن فيديو كليب أغنيتها ME.

ثم النجمة "بيلي إيليش" التي حصدت جائزتين هم أفضل فنانة صاعدة، وأفضل أغنية عن أغنيتها BAD GUY.
وحصدت النجمة هالزي أيضًا جائزتين خلال الحفل هم أفضل مغنيه بموسيقى "بوب" وافضل إطلاله على مدرا عام 2019. 

وكذلك مغنية الراب الشهيرة نيكي ميناج التي حصدت جائزة أفضل فنانه هيب هوب، وحصد النجم شون ميندز جائزة أفضل فنان في عام 2019.

كما حصد الموزع الموسيقي مارتن جراكيس جائزة الأفضل بمجال موسيقي "إلكترونيك"، وجائزة أفضل أغنيه "ديو" ذهبت للمغنية اللاتينية روزاليا والمطرب جاي بالفين، وفريق BTS الغنائي الكوري الجنوبي حصد جائزة اكبر قاعدة معجبين، والمطربه FKA twigs حصدت جائزة أفضل موسيقي "الترنيتف"، وفريق green day يحصد جائزة أفضل فريق بوب.

وحصلت النجمة الشابة "أريانا جراندي" على العدد الأكبر من ترشيحات الجوائز لهذا العام، بإجمالي سبعة ترشيحات من ترشحها لجائزة أفضل أغنية وجائزة أفضل "فيديو كليب" وجائزة أفضل فنان في العام، ومن بعدها النجمة الشابة "بيلي إيليش"، و"ليل ناس إكس" مغني الراب والنجم الكندي "شون ميندس"، بحصدهم لستة ترشيحات لكل منهم.

برنامج الحفل
وتضمن برنامج الحفل، تقديم عدد مميز من الفنانين لمجموعة من الفقرات الغنائية لعدد من أشهر أغنياتهم، وأبرزهم المغنية الشابة "أفا ماكس" التي قدمت فقرة غنائية أدت بها أغنيتها الناجحة TRON، والنجم الكبير "إيكون" الذي قدم أداء مميز لأغنيته "Cómo No".

بالإضافة للنجمة اللاتينية "روزاليا" وفريق NCT 127 الغنائي من كوريا الجنوبية، والمغني "ليام جالغير" و"صوفيا رايز" و"جهاي كورتيز" و"بابلو" فيتار"، الذي قدموا جميعا فقرات غنائية مميزة ضمن فعاليات الحفل الرئيسي وحفل ما قبل توزيع الجوائز الرئيسية.



تعرف على القائمة الكاملة للمكرمين بحفل جوائز MTV EMA 2019
تعرف على القائمة الكاملة للمكرمين بحفل جوائز MTV EMA 2019
تعرف على القائمة الكاملة للمكرمين بحفل جوائز MTV EMA 2019
تعرف على القائمة الكاملة للمكرمين بحفل جوائز MTV EMA 2019
تعرف على القائمة الكاملة للمكرمين بحفل جوائز MTV EMA 2019
تعرف على القائمة الكاملة للمكرمين بحفل جوائز MTV EMA 2019
تعرف على القائمة الكاملة للمكرمين بحفل جوائز MTV EMA 2019
تعرف على القائمة الكاملة للمكرمين بحفل جوائز MTV EMA 2019
تعرف على القائمة الكاملة للمكرمين بحفل جوائز MTV EMA 2019
تعرف على القائمة الكاملة للمكرمين بحفل جوائز MTV EMA 2019
تعرف على القائمة الكاملة للمكرمين بحفل جوائز MTV EMA 2019
تعرف على القائمة الكاملة للمكرمين بحفل جوائز MTV EMA 2019
تعرف على القائمة الكاملة للمكرمين بحفل جوائز MTV EMA 2019
تعرف على القائمة الكاملة للمكرمين بحفل جوائز MTV EMA 2019
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